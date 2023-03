Boy William - Kiky Saputri Digeruduk BLINK Usai Sebut Jennie BLACKPINK Malas-malasan di Konser Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Komika, Kiky Saputri bersama Boy William sempat menyinggung tentang performa kurang baik yang ditunjukkan oleh Jennie BLACKPINK selama melangsungkan konser di Jakarta. Pembicaraan tersebut masuk dalam konten podcast berjudul Alasan Boy William Jarang di TV dan Sayang Sama Ayu Ting-Ting yang diunggah di kanal YouTube Kiky Saputri pada Selasa, 14 Maret 2023.

Singgung Jennie BLACKPINK di Podcast

Dimulai saat Kiky Saputri mengatakan, "Tapi kalau sudah di depan kamera, kalau lagi enggak mood, jadi kayak siapa?" kepada Boy William. Menanggapi pertanyaan tersebut, Boy William menyebut Jennie BLACKPINK sebagai artis yang terlihat tidak berniat dalam melakukan pekerjaannya.

"Enggak tapi sumpah ya, nih gue kemarin nonton BLACKPINK nih. Gue suka sama semuanya nih, I love BLACKPINK, Indonesia juga tahu kalau gue demen BLACKPINK. Cuma gua enggak tahu kenapa, kenapa Jennie kemarin tuh kayak malas ya?" katanya.

Selain itu, dalam perbincangan tersebut Kiky Saputri juga mengibaratkan Jennie seperti anak kecil yang disuruh mengaji tapi tidak mau.

Tanggapan BLINK

Menanggapi idola favorit mereka disindir oleh Kiky Saputri dan Boy William, BLINK tidak tinggal diam dan meninggalkan beberapa komentar di Instagram mereka. Melalui kolom komentar Instagram di unggahan Kiky, terlihat BLINK membagikan beragam opini. "Emang benar kata Jennie, 'cara BLINK melihatku dan cara dunia melihatku bisa saja berbeda'," komentar penggemar BLACKPINK @indi***.

Beberapa penggemar lain juga menuntut permohonan maaf Kiky dan Boy terkait opini mereka yang dianggap tidak memikirkan padatnya jadwal Jennie BLACPINK. "Tipe orang yang kemarin nonton/liat BLACKPINK cuma karena FOMO. Karena kalau memang asli BLINK pasti bakal nikmatin dan tahu apa alasan Jennie kayak gitu. Miris," komentar penggemar lain di unggahan yang sama.

BLINK Indonesia juga merasa dicemari akibat kritik yang diberikan oleh Kiky dan Boy. Menurut mereka, opini yang dikeluarkan sekaligus membuat nama BLINK Indonesia tercoreng di dunia internasional. "Minta maaf woi, gara-gara lu BLINK Indoneisa yang kena. Stress ini orang gara-gara sering nge-roasting orang lain, dia pikir dia hebat," tutur seorang penggemar lewat DM Instagram yang diunggah oleh Kiky Saputri di Instagram Story.

Kiky Saputri Tetap Pada Pendirian dan Cuek dengan Kecaman

Kiky memberikan klarifikasinya terkait permasalahan yang muncul dengan BLINK Indonesia. Menurut Kiky, dirinya pantas untuk berkomentar karena dia membayar untuk masuk ke konser dan berharap sang idola bisa profesional.

"Kita nonton, kita bayar, kita beropini. Itu pun dengan candaan bukan hinaan. Tapi enggak boleh woi. Harus ngertiin kalau idolanya capek, konser sana sini. Lah? Konsekuensi performance ya begitu. Dibayar profesional, harus tampil profesional juga," tulis Kiky di unggahan story pada Jumat, 17 Maret 2023.

Kiky Saputri juga membagikan pesan yang berisi pembelaan bahwa dirinya tidak sedang melakukan bully kepada anggota BLACKPINK tersebut, "Enggak ada yang bully Jennie. Beropini sama bully itu beda."

Istri dari Muhammad Khairi tersebut memberikan dua contoh kalimat yang dirasanya dapat menunjukkan perbedaan dari beropini dan mem-bully. "Gimana adik-adik? Udah paham belum bedanya beropini dan nge-bully? Jadi yang suka nge-bully siapa? Saya atau kalian?" tuturnya pada pesan yang dikirimkan di Instagram Story dan kolom komentar kanal Youtubenya.

