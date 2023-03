Diduga Ketahuan Bohong, Kim Sae Ron Tak Bisa Dihubungi Pengacaranya

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Kim Sae Ron, diduga berbohong terkait isu kesulitan finansial yang dideritanya pasca skandal menyetir sambil mabuk pada 2022 lalu. Saat sidang pertama yang dilangsungkan pada Kamis, 9 Maret 2023, tim pengacara Kim Sae Ron sering menyebutkan tentang kesulitan finansial yang harus dilewati Kim Sae Ron sebagai tulang punggung keluarganya.

Kim Sae Ron Unggah Foto Bekerja Paruh Waktu sebagai Barista Kafe

Pada Jumat, 10 Maret 2023, Kim Sae Ron mengunggah foto dirinya bekerja sebagai barista di Mega Coffee di Instagram pribadinya. Namun, dikutip melalui All Kpop, pihak Mega Coffee menyangkal adanya pekerja paruh waktu yang bernama Kim Sae Ron di seluruh penjuru Korea Selatan.

Setelah pernyataan tersebut muncul di publik, tim pengacara Kim Sae Ron mencoba untuk melakukan klarifikasi terkait pekerjaan paruh waktu yang dilakukan oleh kliennya. "Benar Kim Sae Ron bekerja sampingan karena adanya kesulitan finansial," tutur pengacara pada wawancara yang dilakukan Star News, dikutip melalui Koreaboo.

Kim Sae Ron Tidak Bisa Dihubungi

Namun, tim pengacara Kim Sae Ron tidak dapat mengubungi aktris film Mirror of the Witch tersebut. "Aku mengetahui dia bekerja di satu tempat, tapi tidak mengetahui (kebenaran) dia bekerja di beberapa tempat. Aku mencoba untuk menghubunginya pasca melihat artikel untuk klarifikasi fakta, tapi aku tidak dapat dihubungi jadi belum bisa dikonfirmasi," ujarnya dikutip dari All Kpop.

Pengacara Kim Sae Ron juga mengonfirmasi bahwa aset yang dimiliki oleh Kim Sae Ron hanya tersisa mobil pribadinya. Sementara itu, dirinya mengonfirmasi bahwa rumah Kim Sae Ron yang pernah muncul di acara ragam merupakan milik agensi.

"Dia telah meninggalkan apartemen milik agensinya, tapi aku tidak bisa mengonfirmasi di mana dia tinggal bersama keluarganya. Dia tidak menginginkan informasi baru apa pun dirilis," katanya dikutip dari All Kpop.

Tindakan Kim Sae Ron Dikecam Netizen Korea Selatan

Netizen Korea Selatan merasa geram dengan perilaku yang dilakukan oleh mantan aktris YG Entertainment tersebut. Mereka mengecam tindakan Kim Sae Ron yang terlalu menekankan isu kesulitan finansial. "Dia kesulitan finansial karena tetap mencoba mempertahankan gaya hidup yang dimilikinya ketika menjadi selebriti," komentar netizen dikutip melalui Koreaboo.

