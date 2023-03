Mengenal Babymetal yang akan Konser Berbarengan Jadwal dengan Suga BTS di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Grup Babymetal akan konser di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, pada 26 Mei 2023. Adapun konser Suga BTS juga di lokasi yang sama selama tiga hari, yaitu pada 26 Mei hingga 28 Mei.

Profil Babymetal

X

Babymetal tergolong berbeda dengan arus girl group populer di Jepang maupun Korea Selatan. Perbedaan mencolok itu, karena Babymetal menyilangkan genre pop dan metal. Babymetal terdiri atas tiga anggota, yaitu Suzuka Nakamoto (Su-metal), Yui Mizuno (Yuimetal), dan Moa Kikuchi (Moametal).

Mengutip Inverse, grup ini dibentuk pada 2010. Sebagai subgrup dari Sakura Gakuin yang berada di bawah naungan produser Kobametal alias Key Kobayashi. Pada 2014, wawancara majalah Metal Hammer dengan Kobayashi menjelaskan, ia memiliki dorongan yang kuat untuk memadukan genre pop dan musik metal. Menurut dia, perlu ada sesuatu yang baru untuk bisa mengangkat kembali metal dengan budaya pop.

Babymetal boleh dibilang cukup cepat mendapat popularitas. Beberapa musisi metal ikut mendukung Babymetal, salah satunya Jeff Walker, pemain gitar bass dan vokalis death metal Carcass. Pada 2013, Babymetal menjadi grup termuda yang pernah tampil di Loud Park, festival heavy metal tahunan besar-besaran di Chiba, Jepang.

Pada 2014, Babymetal menjalani tur Eropa dan melakukan debut live di Amerika Serikat. Grup itu juga bermain bersama Slayer dan Metallica di Heavy Montreal. Sepanjang 2015, grup itu terus melakukan tur. Pada 2016 mereka merilis album Metal Resistance.

Mengutip Revolvermag, Babymetal cenderung bersifat khusus ketika berbicara tentang tema dari setiap album. Tapi, dalam salah satu album berjudul Metal Galaxy akan berfokus ketegangan antara terang dan gelap. Album tersebut dirilis pada 2019.

Grup ini juga berhasil menjadi artis Asia pertama yang mencapai puncak Tangga Album Rock Teratas Billboard 2019. Pada 2022, Babymetal mengumumkan akan merilis album The Other One pada 24 Maret 2023. Pada Januari 2023, Babymetal telah merilis single Metal Kingdom bersamaan dengan mengungkapkan daftar lagu untuk album The Other One, dikutip dari New Musical Express.

Pilihan Editor: Mengenal Suga, Anggota BTS yang akan Konser Solo di Indonesia

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.