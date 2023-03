7 Fakta Menarik Lee Sung Kyung, Bintang di Dr. Romantic 3

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Sung Kyung adalah aktris populer yang lahir di Gyeonggi, Korea Selatan pada 10 Agustus 1990. Baru-baru ini Lee Sung Kyung kembali mencuri perhatian publik, sejak berperan sebagai Shim Woo Joo dalam drama Korea Call it Love yang tayang di Disney+ Hotstar pada 22 Januari 2023. Drama yang mengisahkan dendam menjadi cinta ini dinantikan oleh banyak orang.

Sebagai aktris populer yang berhasil berperan dalam berbagai drama dan selalu menghiasi panggung hiburan Korea, membuat Lee Sung Kyung patut diperhitungkan. Kepribadian yang baik dan berbagai macam bakatnya, membutuhkan kerja keras dan usaha bertahun-tahun lamanya. Untuk itu, mari simak 7 fakta menarik Lee Sung Kyung di bawah ini.

1. Mengawali Karier dari Dunia Model

Lee Sung Kyung mengawali kariernya di dunia model sejak usia 19 tahun. Dengan tubuh tinggi semampai dan paras cantiknya berhasil membawa Lee Sung Kyung sebagai model 17th Super Model Contest pada 2008 dan menduduki peringkat sebelas serta mendapatkan penghargaan Les Prize.

Tepat setahun berikutnya pada 2009, Lee Sung Kyung mengikuti International Asia Pacific Super Model Contest hingga menempati posisi kelima dan mendapatkan penghargaan Unix New Style Prize. Kemudian pada 2014, Lee Sung Kyung mendapatkan penghargaan Best Fashion Model of The Year dalam CFDK Award berkat popularitasnya yang berhasil menghiasi berbagai sampul majalah terkenal di Korea.

2. Dijuluki Barbie dan Gigi Hadid versi Korea

Lee Sung Kyung memiliki wajah mungil dan kaki jenjang yang indah, hingga publik menjulukinya sebagai Barbie Korea. Ia sempat mengisi cover majalah Beauty+ yang mengulas mengenai tampilan Barbie dalam dirinya. Selain itu, Lee Sung Kyung dijuluki sebagai Gigi Hadid versi Korea karena pengikut instagram Lee Sung Kyung mencapai 10% dari jumlah penduduk Korea Selatan, sama halnya dengan Gigi Hadid yang memiliki pengikut instagram yang 10% didominasi penduduk Amerika.

3. Lee Sung Kyung Bersuara Emas

Aktris multitalenta ini bukan hanya jago akting, karena ia memiliki suara merdu hingga pernah diundang menjadi kontestan di King of Mask Singers. Selain mengisi berbagai soundtrack drama Korea yang diperankannya, Lee Sung Kyung sempat berkolaborasi dengan Eddy Kim dalam lagu 'Sweet Kiss Like Coffee' pada 2016.

4. Pandai Bermain Alat Musik

Lee Sung Kyung merupakan alumni sekolah musik, sehingga membuatnya jago memainkan berbagai alat musik. Apalagi, ia mempelajari piano sejak berusia 7 tahun dan juga dikenal piawai memainkan alat musik drum.

5. Terlibat Cinta Lokasi dengan Nam Joo Hyuk

Lee Sung Kyung berperan sebagai Kim Bok Joo bersama dengan Jung Joon Hyung yang diperankan oleh Nam Joo Hyuk dalam drama Korea Weightlifting Fairy Kim Bok Joo. Melalui drama inilah, mereka terlibat cinta lokasi, namun kisah asmara keduanya tidak bertahan lama dikarenakan jadwal dan aktivitas yang terlalu padat.

6. Mendapatkan Penghargaan Artis Baru Terbaik pada 2015

Lee Sung Kyung merupakan aktris populer dan berbakat di Industri hiburan Korea Selatan. Berkat peran pendukungnya dalam Queen’s Flower akhirnya Lee Sung Kyung mendapatkan penghargaan pertama sebagai Best New Actress di MBC Drama Awards pada 2015.

7. Lee Sung Kyung Pernah Liburan di Indonesia pada 2017

Lee Sung Kyung pernah menghabiskan waktu liburannya di resort Pulau Bintan, Kepulauan Riau pada 2017. Berbagai kegiatan menyenangkan selalu ia bagikan dalam foto-foto di instagram pribadinya dengan username @heybiblee.

Nah, itu dia 7 fakta menarik Lee Sung Kyung yang saat ini tengah digandrungi publik karena keberhasilannya memainkan karakter dalam berbagai drama Korea populer.

NUR QOMARIYAH

