Film Everything Everywhere All at Once Borong Piala Oscar 2023, Ini Sinopsisnya

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun 2022 menghadirkan begitu banyak film yang hebat, salah satunya adalah Everything Everywhere All at Once. Dalam puncak penghargaan industri perfilman Hollywood atau Academy Awards (Piala Oscar 2023), yang digelar di Dolby Theatre Los Angeles, Senin 13 Maret 2023.

Film bergenre sci-fi, aksi, petualangan, fantasi, dan komedi ini berhasil menyabet tujuh piala dari total 11 nominasi, termasuk Best Picture yang merupakan kategori paling prestise dan bergengsi. Selain Best Picture, film yang tayang di HBO itu juga meraih piala untuk Best Editing dan Best Original Screenplay.

Melansir dari cbsnews, Everything Everywhere All at Once adalah film komedi fiksi ilmiah Amerika yang rilis 2022. Film ini ditulis dan disutradarai Daniel Kwan dan Daniel Scheinert, yang memproduksinya bersama Anthony dan Joe Russo dan Jonathan Wang.

X

Film ini mengisahkan Evelyn Wang (Michelle Yeoh), seorang imigran Tionghoa-Amerika yang harus terhubung dengan versi alam semesta paralel dari dirinya sendiri untuk mencegah makhluk yang kuat menghancurkan multiverse. Michelle Yeoh berperan sebagai Evelyn, dengan Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, Jenny Slate, Harry Shum Jr, James Hong, dan Jamie Lee Curtis sebagai pemeran pendukung. The New York Times menyebut film ini sebagai "pusaran anarki genre" dengan elemen komedi surealis, fiksi ilmiah, fantasi, film bela diri, dan animasi.

Kwan dan Scheinert mulai mengerjakan proyek ini pada 2010, dan produksinya diumumkan pada 2018. Soundtrack film ini menampilkan karya komposisi dari Son Lux, termasuk kolaborasi dengan Mitski, David Byrne, André 3000, John Hampson, dan Randy Newman. F

ilm ini tayang perdana di South by Southwest pada 11 Maret 2022, dan mulai dirilis secara terbatas di Amerika Serikat pada 25 Maret 2022, sebelum dirilis secara luas oleh A24 pada 8 April. Film ini meraup $107 juta di seluruh dunia, menjadi film pertama A24 yang menembus angka $100 juta dan melampaui Hereditary (2018) sebagai film dengan pendapatan tertinggi

Film ini mendapat pujian atas orisinalitas, skenario, arahan, akting (terutama dari Yeoh, Hsu, Quan, dan Curtis), efek visual, desain kostum, urutan aksi, skor musik, dan penyuntingan. Penggambaran konsep filosofis seperti eksistensialisme, nihilisme, dan absurdisme, serta pendekatannya terhadap tema-tema seperti neurodivergensi, depresi, trauma generasi, dan identitas Asia-Amerika, telah dianalisis secara luas.

Di antara berbagai penghargaannya, film ini menerima sebelas nominasi utama di Academy Awards ke-95, dan memenangi tujuh nominasi, termasuk Film Terbaik, Sutradara Terbaik, Aktris Terbaik (Michelle Yeoh), Aktor Pendukung Terbaik (Quan), Aktris Pendukung Terbaik (Curtis), Skenario Asli Terbaik, dan Penyuntingan Film Terbaik.

Film ini pun memenangi dua Penghargaan Golden Globe, lima Penghargaan Pilihan Kritikus (termasuk Film Terbaik), satu Penghargaan BAFTA, empat Penghargaan SAG (termasuk Ensemble Terbaik), tujuh Penghargaan Spirit Independen (termasuk Film Terbaik), dan raih empat penghargaan utama (DGA, PGA, SAG, dan WGA).

Selanjutnya: Setelah sabet banyak Piala Oscar 2023, Ini sinopsisnya....