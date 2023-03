31 Pekan Berturut-turut, New Jeans Ukir Rekor di Billboard 200 dengan Lagu Debut Hype Boy

TEMPO.CO, Jakarta - Girl group, New Jeans mengukir sejarah baru di antara grup wanita K-pop sepanjang karier dengan lagu debutnya Hype Boy. Mengutip dari Kpop Herald, lagu Hype Boy telah menduduki Billboard 200 selama 31 minggu berturut-turut. Selain itu, Spot TV News menyebutkan bahwa saat ini lagu debut New Jeans berada di peringkat 101.

Masuk Peringkat Billboard 200 sejak Agustus 2022

Lagu 'Hype Boy' pertama kali masuk kategori Billboard 200 pada 20 Agustus 2022 di peringkat 116. Lagu tersebut sempat naik ke peringkat 52 dan mempertahankan popularitasnya hingga minggu ini.

New Jeans juga mengeluarkan dua lagu lain yang populer menurut Billboard 200. Lagu 'Ditto' dan 'OMG' pada pekan ini berada di peringkat 19 dan 38. Rekor tertinggi 'Ditto' berada di peringkat 8 pada 14 Januari 2023 dan 'OMG' berada di peringkat 10 pada 21 Januari 2023. Pencapaian yang dimiliki 'Ditto' menjadi rekor tertinggi New Jeans pada kategori tersebut.

New Jeans Diperkenalkan pada Juli 2022

New Jeans merupakan girl group Korea Selatan yang berada di bawah agensi ADOR. New Jeans terdiri dari lima anggota, yaitu Minji, Hanni, Danielle, Haerin, dan Hyein. Saat ini agensi ADOR merupakan anak perusahaan hiburan HYBE Corporation. New Jeans pertama kali diperkenalkan ke publik pada Juli 2022 dan memulai debutnya pada 1 Agustus 2022. Hingga Maret 2023, New Jeans memiliki enam lagu, yaitu 'Attention', 'Hype Boy', 'Cookie', 'Hurt', 'Ditto', dan 'OMG'.

Pada aplikasi streaming Spotify, lagu 'OMG', 'Ditto', dan 'Hype Boy' sudah memiliki lebih dari 200 ribu pendengar. Adapun 'Attention' dan 'Cookie' berhasil mendapatkan lebih dari 100 ribu pendengar.

New Jeans berhasil dinominasikan ke dalam enam kategori dan membawa pulang tiga penghargaan di Korean Music Awards, yaitu Rookie of The Year, Best K-Pop Song, dan Best K-Pop Album. Selain itu, grup dengan lima anggota tersebut terakhir melakukan comeback pada 2 Januari 2023 dengan lagu 'OMG'. Hingga saat ini belum terdapat informasi lebih lanjut terkait lagu terbaru yang akan dikeluarkan.

GABRIELLA AMANDA

SPOT TV NEWS | KPOP HERALD | SPOTIFY | SOOMPI

