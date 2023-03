Keajaiban Piala Oscar 2023, Angela Bassett Membuat Sejarah

TEMPO.CO, Jakarta - Upacara Academy Awards atau Piala Oscar 2023 tuntas diselenggarakan pada Senin, 13 Maret di Dolby Theatre di Los Angeles, dipandu oleh komedian Jimmy Kimmel.

Nominasi untuk Film Terbaik tahun ini meliputi "All Quiet on the Western Front", "Avatar", "The Way of the Water", "The Banshees of Inisherin", "Elvis", "Everything Everywhere All at Once", "The Fabelmans", "Tár", "Top Gun: Maverick", "Triangle of Sadness", dan "Women Talking". Dengan 11 nominasi, "Everything Everywhere All at Once" memimpin nominasi untuk Oscar 2023. Michelle Yeoh dan Angela Bassett termasuk di antara para bintang yang mencetak rekor baru dalam sejarah Oscar tahun ini

Mari kita lihat beberapa rekor dan fakta menarik dari para nominasi Oscar tahun ini melansir dari en.as.com

"All Quiet on the Western Front" nominee Film Terbaik pertama yang hampir seluruhnya menggunakan bahasa Jerman

"All Quiet on the Western Front" meraih sembilan nominasi Oscar dan merupakan satu-satunya film non-bahasa Inggris yang dinominasikan untuk Film Terbaik tahun ini. Ini adalah tahun kelima berturut-turut sebuah film non-bahasa Inggris dinominasikan untuk Film Terbaik, tetapi ini adalah yang pertama kalinya film tersebut hampir seluruhnya menggunakan bahasa Jerman.

Film Perang Dunia I karya Edward Berger merupakan film non-bahasa Inggris kedelapan yang dinominasikan untuk Film Fitur Internasional dan Film Terbaik. "Parasite" adalah satu-satunya film non-bahasa Inggris yang memenangkan Film Terbaik sejauh ini.

Steven Spielberg adalah produser yang paling banyak dinominasikan di Oscar

Dengan nominasi ke-12 untuk "The Fabelmans", Steven Spielberg menyamai William Wyler sebagai sutradara dengan nominasi film terbanyak untuk Film Terbaik, yaitu 13 film. Ia juga menyamai Martin Scorsese sebagai sutradara terbaik kedua dengan sembilan nominasi. Fakta menarik lainnya: Spielberg adalah sutradara pertama yang dinominasikan di Academy Awards dalam enam dekade yang berbeda.

Semua nominasi Aktor Terbaik adalah pemain film pertama kali

Nominasi Aktor Terbaik adalah Austin Butler untuk "Elvis", Colin Farrell untuk "The Banshees of Inisherin", Brendan Fraser untuk "The Whale", Paul Mescal untuk "Aftersun", dan Bill Nighy untuk "Living". Tak satu pun dari para aktor tersebut yang pernah dinominasikan untuk Academy Award sebelumnya, sehingga ini adalah pertama kalinya dalam 88 tahun (sejak 1934) semua nominasi Aktor Terbaik adalah aktor yang baru pertama kali tampil.

Angela Bassett membuat sejarah

Angela Bassett dinominasikan sebagai Aktris Pendukung Terbaik untuk perannya dalam "Black Panther: Wakanda Forever". Ia adalah aktris kulit hitam keempat yang pernah menerima beberapa nominasi Oscar, bergabung dengan Whoopi Goldberg, Viola Davis, dan Octavia Spencer.

Sebelum film "Black Panther", Marvel belum mendapatkan banyak perhatian di Academy Awards, namun dengan film pertama yang membawa pulang tiga piala Oscar dan bahkan dinominasikan sebagai Film Terbaik, mereka mulai mendapatkan lebih banyak perhatian. Bassett adalah orang pertama yang dinominasikan untuk aktingnya dalam film Marvel.

Cate Blanchett terus mendominasi nominasi Film Terbaik

Cate Blanchett baru saja memperluas rekornya untuk penampilan terbanyak dalam nominasi Film Terbaik, dengan "Tár" yang menjadi nominasi ke-10 bagi sang aktris. (Ia juga berakting dalam "The Curious Case of Benjamin Button", tiga film "Lord of the Rings", "Elizabeth", "Babel", "The Aviator", "Don't Look Up", dan "Nightmare Alley"). Blanchett dinominasikan sebagai Aktris Terbaik untuk perannya dalam "Tár" tahun ini, yang merupakan nominasi Oscar kedelapannya, bergabung dengan para nominator lainnya yang telah meraih lebih dari delapan kali nominasi, seperti Judi Dench, Glenn Close, Katherine Hepburn, dan Meryl Streep.

John Williams menjadi nominator Oscar tertua di usia 90 tahun

John Williams dinominasikan untuk kategori Best Original Score untuk film "The Fabelmans", yang menjadikannya sebagai nominator tertua dalam kategori ini atau kategori lainnya pada usia 90 tahun. Dia tetap menjadi orang yang paling banyak dinominasikan dalam sejarah Oscar dengan nominasi ke-53. Dia telah memenangkan Oscar sebanyak lima kali. Dengan tidak adanya rencana untuk pensiun, Williams dapat melampaui rekor Walt Disney dengan 59 nominasi.

Catherine Martin adalah wanita ketujuh yang mendapatkan nominasi dalam tiga kategori atau lebih

Catherine Martin meraih nominasi dalam tiga kategori di Oscar tahun ini untuk film "Elvis": Film Terbaik, Desain Kostum Terbaik, dan Desain Produksi Terbaik. Martin merupakan wanita ketujuh yang meraih nominasi di tiga atau lebih kategori Oscar, bergabung dengan Chloé Zhao dengan empat nominasi dan Barbara Streisand, Sofia Coppola, Fran Walsh, Emerald Fennell, dan Jane Campion dengan tiga nominasi. Ia adalah orang pertama yang mendapatkan penghargaan untuk kategori Film Terbaik dan Desain Kostum Terbaik di tahun yang sama.

Ana De Armas menjadi nominasi Aktris Terbaik pertama dari keturunan Kuba

Ana De Armas, yang dinominasikan untuk perannya sebagai Marilyn Monroe dalam "Blonde", merupakan aktris keturunan Latin kelima yang dinominasikan sebagai Aktris Terbaik, setelah Fernanda Montenegro, Salma Hayek, Carolina Sandino Moreno, dan Yalitza Aparicio. Ia adalah nominator Aktris Terbaik pertama yang berasal dari keturunan Kuba. Andy Garcia adalah orang Kuba pertama yang menerima nominasi akting saat ia dinominasikan sebagai Aktor Pendukung Terbaik dalam "The Godfather, Part III".

Itulah beberapa fakta-fakta mengenai Piala Oscar 2023

