Biodata Lengkap dan Fakta Menarik Member Blackpink, Kamu Fans Siapa?

TEMPO.CO, Jakarta - Blackpink adalah sebuah grup wanita Korea Selatan yang diakui secara internasional yang dibentuk di bawah naungan YG Entertainment. Pada tanggal 11 Maret hingga 12 Maret 2023 grup ini menggelar solo konsernya di Jakarta tepatnya di GBK.

Grup ini beranggotakan empat orang yaitu Jisoo Blackpink, Jennie, Lisa, dan Rose. Mereka memulai debutnya pada 8 Agustus 2016 dengan album single digital mereka "SQUARE ONE" dan langsung naik daun menjadi salah satu artis paling terkenal dan dicintai di generasi mereka.

Debut Blackpink sangat dinanti-nantikan karena mereka adalah girl group kedua YG Entertainment setelah 2NE1. Sebagian besar anggota juga terkenal di kalangan penggemar saat mereka masih menjadi trainee seperti Jennie yang telah tampil dalam lagu dan video musik rekan-rekan satu labelnya, Lisa adalah trainee Thailand yang terkenal, dan Jisoo tampil sebagai aktris di beberapa video musik dan acara TV.

Pada saat perilisannya, lagu mereka "DDU-DU DDU-DU" merupakan video musik Korea yang paling banyak ditonton dalam 24 jam pertama di YouTube, dan pada bulan Januari 2019, lagu ini menjadi video musik yang paling banyak ditonton oleh grup K-pop di situs web tersebut. Rekor sebelumnya dipecahkan oleh video mereka untuk "How You Like That" pada bulan Juni 2020, yang juga menjadi video YouTube yang paling banyak ditonton dalam 24 jam pertama.

Inilah profil singkat keempat member Blackpink megambil dari kprofiles dan kpopping

Jisoo BLACKPINK. Instagram.com/@sooyaaa__

Biodata Jisoo Blackpink

Nama Panggung: Jisoo ()

Nama Asli: Kim Ji Soo ()

Nama Panggilan: Chi Choo, Jichu

Posisi: Lead Vokalis, Visual

Tanggal Lahir: 3 Januari 1995

Zodiak: Capricorn

Tempat Lahir: Seoul, Korea Selatan

Tinggi Badan: 162cm

Berat Badan: 45 kg

Golongan Darah: A

Instagram : @sooyaaa__

Kewarganegaraan: Korea Selatan

Fakta Jisoo

Jisoo lahir di Seoul, Korea Selatan

Dia memiliki kakak laki-laki bernama Kim Junghoon dan seorang kakak perempuan, Jisoo adalah anak bungsu.

Dia menjadi trainee selama 5 tahun (sejak Juli 2011).

Dia dapat berbicara bahasa Korea, Jepang, dan Mandarin dasar. Menurut Jennie (V Live App), Jisoo tidak berbicara bahasa Inggris (karena dia malu melakukannya) tetapi dia bisa memahaminya dengan sangat baik.

Gaya balerina "You and Me" Jennie BLACKPINK. Instagram.com/@jennierubyjane

Biodata Jennie Blackpink

Nama panggung: Jennie ()

Nama Asli: Kim Jennie ()

Nama Panggilan: Jendeukie

Posisi: Main Rapper, Vokalis

Tanggal Lahir: 16 Januari 1996

Zodiak: Capricorn

Tempat Lahir: Korea Selatan

Tinggi Badan: 163cm (5’4″)

Berat Badan: 50 kg (110 lbs)

Golongan Darah: B

Instagram: @jennierubyjane

Kewarganegaraan: Korea Selatan

Fakta Jennie Blackpink

Jennie lahir di Anyang, sebuah kota di provinsi Gyeonggi, Korea Selatan.

Jennie hidup di Auckland, New Zealand sekitar 5 tahun.

Dia belajar di New Zealand di ACG Parnell College.

Dia tidak punya saudara.

Dia menjadi trainee selama 5 tahun 11 bulan (Agustus 2010).

Jennie terkenal sebagai ‘the YG princess’ di grup.

Rose Blackpink. Instagram.com/@roses_are_rosie

Biodata Rose Blackpink

Nama Panggung: Rosé ()

Nama Asli: Park Chae Young ()

Nama Inggris: Roseanne Park

Nama Panggilan: Rose, Rosie, “Pasta”

Posisi: Main Vocalist, Lead Dancer

Tanggal Lahir: February 11, 1997

Zodiak: Aquarius

Tempat Lahir: New Zealand

Tinggi Badan: 168cm

Berat badan: 45 kg

Golongan Darah: B

Instagram: @roses_are_rosie

Kewarganegaraan: Korea – Selandia Baru

Fakta Rose

Dia orang Korea, tapi dia lahir di Auckland, New Zealand, dan dibesarkan di Melbourne, Box Hill (Australia), di mana ia bersekolah di Canterbury Girls Secondary College.

Dia memiliki kakak perempuan, bernama Alice.

Dia pindah ke Korea kembali pada tahun 2012. (menurut Rose dalam Weekly Idol)

Rosé adalah anggota terakhir yang diungkapkan ke publik

Rosé ditempatkan pertama dalam audisi YG di Australia.

Dia dapat berbicara bahasa Korea, Inggris, Jepang. Lisa BLACKPINK. Instagram.com/lalalalisa_m

Biodata Lisa Blackpink

Nama Panggung: Lisa ()

Nama Asli: Lalisa Manoban ( ) / Pranpriya Manoban ( )

Nama Panggilan: Lalice, Laliz, Pokpak

Posisi: Main Dancer, Lead Rapper, Sub-Vokalis, Maknae

Tanggal Lahir: March 27, 1997

Zodiak: Aries

Tempat Lahir: Bangkok, Thailand

Tinggi Badan: 166.5cm

Berat Badan: 44.7 kg

Golongan Darah: O

Instagram: @lalalalisa_m

Youtube: Lilifilm

Kewarganegaraan: Thailand

Fakta Lisa

Lisa lahir di Bangkok, Thailand.

Lisa adalah anak tunggal, menurut SBS Cultwo Show (6 Juli 2017).

Lisa memiliki ayah tiri seorang koki yang tersertifikasi dari Swiss di Thailand. Nama ayah tirinya adalah Marco Brueschweiler.

Sebelumnya, namanya adalah Pranpriya dan teman-temannya memanggilnya dengan nama panggilan Pockpack. Itu diubah menjadi Lalisa setelah banyak ramalan. (Lalisa berarti orang yang dipuji.)

Dia adalah satu-satunya orang yang diterima di YG dalam YG Audition di Thailand 2010.

Dia berteman sejak kecil dengan BamBam GOT7 karena mereka berdua adalah bagian dari kru tari We Zaa Cool

