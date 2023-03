Kai EXO Rilis Single, Begini Reaksi Member EXO Lainnya

TEMPO.CO, Jakarta - Kai EXO merilis karya solo ketiganya berjudul Rover, pada Senin, 13 Maret 2023. Sehari setelah perilisan, Kai membagikan reaksi para anggota grupnya saat menonton video musik Rover pertama kalinya.

Reaksi Member EXO Usai Nonton Lagu Kai EXO

Dilansir melalui Youtube resmi EXO, Kai menyebutkan bahwa Rover menjadi kali pertama para anggota berkumpul dan memberikan impresi mereka. "Rasanya seperti aku sedang dievaluasi," tuturnya dikutip melalui Soompi.

Mengutip All Kpop, para anggota terkagum menonton video musik Rover dan tenggelam dalam cerita yang dibawakan Kai dalam MV. Para anggota juga memberikan pendapat mereka terhadap single terbaru anggota termuda kedua EXO. "Lagunya sangat bagus," tutur pemain drama 100 Day Prince, D.O.

Park Chanyeol juga bercanda untuk membuat Rover sebagai lagu EXO karena kualitasnya sangat baik. "Jong In (nama asli Kai), mari buat lagu ini menjadi lagu EXO. Ayo kita (come back) dengan lagu ini," kata Park Chanyeol sambil bercanda.

Anggota tertua EXO, Xiumin, memberikan reaksi yang lebih kritis soal genre musik dan tarian yang dipilih oleh Kai. "Ini album ketiga milik Kai. (Single) ini lebih modern dan energetik di waktu yang sama, rasanya seperti menunjukkan sisi lain dirimu," ujar pemilik nama asli Kim Min Seok, dikutip melalui video yang tayang di Youtube EXO.

Video tersebut diakhiri oleh pernyataan ketua grup EXO yang meminta dukungan dari para penggemar, EXO-L. "Tolong berikan banyak cinta untuk lagu ketiga Kai Rover, dan kami, EXO, akan selalu memberikan dukungan di sampingnya selalu. Ayo (semangat), Rover!," kata Suho.

Reaksi EXO-L untuk Lagu Kai EXO

EXO-L menunjukkan rasa bahagia mereka setelah puasa beberapa tahun untuk melihat kedelapan anggota EXO kembali berkumpul. "Terima kasih Kai untuk membawa para anggota ke sini dan terima kasih EXO telah mendukung Kai. Kami mencintai kalian semua," komentar penggemar (@cyyy****) di Youtube EXO.

Penggemar lain juga menuturkan harapan mereka untuk kehadiran Lay anggota kesembilan EXO yang lebih aktif melakukan promosi di Tiongkok. "Melihat 8 anggota bersama membuatku ingin menangis. We Are One! OT9 (9 anggota) selamanya, Lay tidak di sini secara fisik tapi pastinya berada di hati kita semua," ujar @missladybug****.

