7 Drakor Tentang Bullying di Sekolah, Mengungkap Banyak Kisah

TEMPO.CO, Jakarta - Bullying atau perundungan adalah salah satu kejahatan yang kerap terjadi di lingkungan sekolah. Maraknya kasus bullying yang dilakukan oleh siswa membuat banyak pihak menyoroti hal ini, termasuk insan film dan drama di berbagai negara. Saat ini banyak drama yang mengangkat isu bullying sebagai tema utama ceritanya, tak terkecuali drama Korea atau drakor.

Drakor tentang bullying menggambarkan situasi penindasan yang dilakukan oleh sebuah kelompok terhadap kelompok lain di sekolah. Umumnya, pihak yang merasa kuat dan berkuasa akan berlaku sewenang-wenang kepada pihak lain yang menurutnya lemah. Berikut tujuh drakor tentang bullying di sekolah.



1. The Glory (2022)

Drakor tentang bullying di sekolah yang pertama adalah The Glory. Drama yang tayang pertama kali pada 30 Desember 2022 di Netflix ini bercerita tentang seorang gadis SMA, menjadi korban perundungan atau bullying teman-teman sekolahnya.

Gadis dengan perawakan kecil tersebut disiksa oleh teman-temannya hampir setiap hari. Hal ini terjadi karena dia adalah gadis miskin dan tidak memiliki siapapun yang bisa membantunya. Saat hampir mengakhiri hidupnya, gadis tersebut justru bangkit dan bertekad untuk balas dendam.



2. The Kings of Pigs (2022)

Ini adalah drama hasil adaptasi dari film animasi dengan judul serupa. Animasi karya Yeon Sang Ho tersebut nyatanya diambil berdasarkan kisah nyata tentang seseorang yang memiliki trauma kekerasan di masa lalunya. Meski sempat menjadi korban perundungan, tetapi Hwang Kyung Min berhasil hidup bahagia dengan keluarganya. Suatu hari, sebuah peristiwa memancing memori kelam masa lalunya.



3. Revenge of Others (2022)

Poster drama Korea Revenge of Others. Dok. Disney+ Hotstar

Revenge of Others bercerita tentang Ok Chan Mi yang pindah sekolah untuk mencari pelaku yang telah membunuh saudaranya. Dia bertemu Ji Soo Heon yang akan membantunya mencari kebenaran tersebut. Ji Soo Heon adalah siswa misterius yang selalu membantu orang lemah di sekolahnya, seperti para korban bullying. Dia bahkan bisa menghabisi pelaku yang melakukan bullying.



4. Weak Hero Class 1 (2022)

Weak Hero Class 1 menceritakan tentang siswa terpintar di sekolah bernama Yeon Shi Eun yang menjadi korban bullying. Dia memiliki fisik yang terlihat lemah dan membuat banyak orang memperlakukannya dengan buruk. Selain itu, kecerdasan yang dimilikinya juga membuat banyak teman-temannya iri.

Suatu hari, Yeon Shi Eun bertemu dengan Soo Ho dan Beom Seok, siswa yang tidak peduli dengan kehidupan di sekolah. Keduanya memiliki jiwa pemberontak dan pandai berkelahi, sesuatu yang tidak dimiliki oleh Yeon Shi Eun. Mereka pun akhirnya berteman dan berusaha untuk melawan para pelaku perundungan di sekolah.



5. Shark: the Beginning (2021)

Drakor ini bercerita tentang Cha Woo Sol yang sering menjadi korban perundungan di sekolah. Cha Woo Sol yang tidak tahan karena perlakuan yang semena-mena akhirnya mencelakai Baek Seok Chan yang justru membuatnya masuk penjara. Saat di penjara, Cha Woo Seol bertemu dengan mantan petarung MMA dan meminta bantuan agar dia bisa membalaskan dendamnya.



6. How to Buy A Friend (2020)

Drama yang satu ini bercerita tentang dua siswa di sekolah menengah yang menjadi teman karena membuat perjanjian untuk mengambil untung dari satu sama lain. Park Chang Hong adalah salah satu murid yang kerap menjadi korban bullying. Dia kemudian diselamatkan Heo Don Hyeok, murid yang paling ditakuti di sekolah. Keduanya pun menjadi sering menghabiskan waktu bersama dan berujung membuat perjanjian untuk saling mendapat keuntungan.



7. Class of Lies (2019)

Drakor tentang bullying di sekolah yang terakhir adalah Class of Lies. Drama ini bercerita tentang seorang pengacara yang ditugaskan oleh pemimpin sekolah untuk mengungkap kasus pembunuhan di sebuah sekolah. Pembunuhan tersebut diduga dilakukan oleh teman-teman sekelas korban.

Untuk memuluskan penyelidikannya, dia pun menyamar menjadi guru. Selama prosesnya, pengacara tersebut justru berhasil menemukan banyak rahasia yang selama ini ditutupi pihak sekolah. Mulai dari bullying, jual beli nilai pelajaran, hingga prostitusi di kalangan pelajar.

VIVIA AGARTHA F | RADEN PUTRI

