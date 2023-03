6 Aktor dan Aktris Pemenang Piala Oscar Terbanyak dalam Sejarah Academy Awards

TEMPO.CO, Jakarta - Academy Awards atau yang lebih dikenal dengan Piala Oscar adalah ajang penghargaan tahunan paling bergengsi untuk industri perfilman dunia. Pertama kali digelar pada 1929 silam, Piala Oscar telah memberikan banyak penghargaan kepada film, aktor, dan aktris, yang terlibat untuk membuat film-film terbaik.

Penentuan pemenang Piala Oscar berdasarkan pemungutan suara oleh anggota The Academy of Motion Pictures Art and Science sebagai organisasi yang menyelenggarakan dan mengawasinya. Oleh karena itu, ajang penghargaan ini menjadi mimpi banyak aktor dan aktris dunia.

Aktor dan Aktris Pemenang Oscar Terbanyak

Di sisi lain, terdapat beberapa artis yang telah memenangkan banyak piala Oscar sepanjang perjalanan kariernya. Siapa saja? Simak informasi mengenai aktor dan aktris pemenang Oscar terbanyak berikut ini.



1. Katherine Hepburn – 4 Oscar dari 12 Nominasi

X

Aktris Katherine Hepburn memegang rekor sebagai peraih piala Oscar terbanyak yaitu empat kali. Ia meraih Oscar untuk film MORNING GLORY (1932/33), GUESS WHO'S COMING TO DINNER (1967), THE LION IN WINTER (1968), ON GOLDEN POND (1981). REUTERS

Aktris pemenang Oscar terbanyak yang pertama adalah Katherine Hepburn. Dia adalah artis dari Amerika Serikat yang mengabdikan diri lebih dari 60 tahun hidupnya untuk menjadi aktris. Katherine berhasil mendapatkan 12 nominasi Oscar dan mendapatkan empat piala dari nominasi tersebut. Keempat penghargaan itu diberikan untuk perannya dalam film Morning Glory (1933), Guess Who’s Coming to Dinner (1967), The Lion in Winter (1968), dan On Golden Pond (1981).



2. Meryl Streep – 3 Oscar dari 21 Nominasi

Hingga saat ini, Meryl Streep masih menjadi pemegang rekor nominasi Oscar terbanyak dengan jumlah 21 nominasi. Dia juga telah memenangkan tiga piala Oscar, dengan dua kemenangan sebagai aktris terbaik dan satu kemenangan untuk aktris pendukung terbaik. Selain Oscar, Meryl juga banyak menerima penghargaan dari ajang lain, seperti Grammy dan Tonys.



3. Jack Nicholson – 3 Oscar dari 12 Nominasi

Nama Jack Nicholson menjadi sangat terkenal setelah berperan sebagai Joker dalam film The Batman pada 1989 lalu. Aktor asal Amerika Serikat ini telah mendapatkan 12 nominasi piala Oscar dan berhasil memenangkan tiga di antaranya. Ketiga penghargaan sebagai aktor terbaik itu diberikan untuk perannya dalam film One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975), Terms of Endearment (1983), dan As Good As It Gets (1997).



4. Ingrid Bergman – 3 Oscar dari 7 Nominasi

Ingrid Bergman adalah artis dari Swedia yang berhasil meraih tiga piala Oscar sepanjang perjalanan kariernya. Inggrid juga telah dinobatkan sebagai Aktris Terbesar dalam perfilman Amerika Serikat oleh the American Film Institute. Inggrid mendapatkan dua Oscar sebagai Aktris Terbaik untuk film Gaslight dan Anastasia. Sedangkan, satu Oscar lain didapatkan untuk kategori Aktris Pendukung Terbaik pada film Murder on the Orient Express.



5. Daniel Day-Lewis – 3 Oscar dari 6 Nominasi

Aktor Daniel Day-Lewis memegang rekor sebagai peraih tiga Piala Oscar kategori Aktor Terbaik. Yang diperoleh di tahun 1989, 2007 dan 2012. (Jemal Countess/Getty Images for TIME)

Aktor keturunan Inggris Irlandia ini telah banyak menerima penghargaan dari Oscar Awards, Golden Globe, British Academy of Film, dan penghargaan Festival Film Berlin selama berkarier di dunia perfilman. Daniel berhasil menyabet Piala Oscar sebanyak tiga kali dari enam nominasi yang didapatkan. Dia mendapat penghargaan sebagai Aktor Terbaik untuk film My Left Foot, There Will Be Blood, dan Lincoln.



6. Frances McDormand – 3 Oscar dari 6 Nominasi

Aktris pemenang Oscar terbanyak yang terakhir adalah Frances McDormand. Perempuan asal Amerika Serikat ini berhasil masuk enam nominasi Piala Oscar dan memenangkan tiga di antaranya. Film yang membuat Frances McDrmand meraih penghargaannya adalah Fargo (1997), Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2018), dan Nomandland (2021). Selain sebagai Aktris Terbaik, dia juga mendapatkan Oscar Film Terbaik sebagai Co-Produser film Nomandland.

VIVIA AGARTHA F | RADEN PUTRI

Pilihan Editor: Jejak Michelle Yeoh, Aktris Pemenang Piala Oscar Pertama Asal Asia

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.