Menang Film Terbaik Oscar 2023, Everything Everywhere All At Once Tayang di HBO GO

TEMPO.CO, Jakarta - Pemenang Film Terbaik di Oscar 2023, Everything Everywhere All At Once dapat disaksikan di HBO GO. Everything Everywhere All At Once berhasil membawa pulang 7 Piala Oscar pada Academy Awards ke-95, termasuk Best Picture, Best Director (Daniel Kwan dan Daniel Scheinert), Best Actress (Michelle Yeoh), Best Supporting Actor (Ke Huy Quan), Best Supporting Actress (Jamie Lee Curtis), Best Original Screenplay dan Best Film Editing.



Sinopsis Everything Everywhere All At Once



Disutradarai oleh Daniel Kwan dan Daniel Scheinert, Everything Everywhere All At Once adalah sebuah petualangan aksi sci-fi yang penuh tindakan yang kurang sopan namun penuh kebesaran hati dari Evelyn Wang, seorang ibu Tionghoa-Amerika yang kebingungan saat dihubungi dari dunia paralel dan diberi tahu bahwa hanya dialah yang dapat menyelamatkan dunia.

Film Everything Everywhere All at Once. Foto: Instagram/@everythingeverywheremovie

X

Menjadi seorang pahlawan dadakan membuatnya belajar untuk menyalurkan kekuatan baru tersebut dan berjuang melalui garis waktu multiverse yang terbagi-bagi untuk menyelamatkan rumah, keluarga, dan dirinya sendiri. Film ini merupakan sebuah global hit yang dibintangi oleh Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, Jenny Slate, Harry Shum Jr., James Hong dan Jamie Lee Curtis.



Film Dokumenter Navalny



Film Navalny. Dok. HBO / HBO GO

Selain Everything Everywhere All At Once, pemenang Piala Oscar 2023 untuk kategori Best Documentary Feature, Navalny juga tayang di HBO GO. CNN Films dan HBO Max bersama memproduksi documenter thriller Navalny yang disutradarai oleh Daniel Roher dan mengeksplorasi kehidupan dan karya pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny, yang setelah bertahun-tahun berkampanye melawan korupsi, telah mengembangkan musuh yang kuat. Navalny mencatat sikap berani politisi dan aktivis melawan pemerintah yang mencoba membungkamnya – dan perlawanannya terhadap demokrasi yang tak pernah berakhir.



Top Gun: Maverick Menang Best Sound



Film Top Gun: Maverick yang dibintangi Tom Cruise. Foto: Paramount Pictures.

Top Gun: Maverick yang tayang di HBO GO juga membawa pulang Piala Oscar untuk Best Sound. Setelah lebih dari tiga puluh tahun mengabdi sebagai salah satu penerbang top Angkatan Laut, Pete 'Maverick' Mitchell adalah akhirnya kembali di tempat sejatinya, sebagai pilot penguji pesawat tempur yang berani dan menolak untuk naik jabatan yang justru akan menjatuhkan dirinya sebagai pilot. Pada akhirnya, Maverick memilih untuk melatih detasemen dari lulusan Top Gun untuk misi khusus yang selama ini belum pernah ada pilot pernah hadapi. Dibintangi oleh Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm dan Glen Powell.

Pilihan Editor: Borong 7 Piala Oscar 2023, Berikut Sederet Fakta Film Everything Everywhere All at Once

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.