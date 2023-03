J-Hope BTS Masuk Billboard Hot 100 Lewat Lagu Kolaborasi dengan J. Cole, On The Street

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota BTS, J-Hope berhasil menembus Billboard Hot 100 dengan lagu single terbarunya yang berjudul On The Street. Dikutip melalui All Kpop, lagu hasil kolaborasi dengan J. Cole yang berjudul On The Street ini berada pada peringkat ke 60 pada tangga lagu mingguan.

J-Hope Cetak Beragam Prestasi

Lagu ini juga berhasil mendapatkan peringkat kedua pada kategori penjualan lagu terbanyak dan berada di bawah Nicki Minaj. Selain itu, melansir dari Billboard, lagu On the Street menghantarkan J-Hope menjadi anggota pertama BTS yang menempati peringkat ke 40 teratas penyanyi solo di Inggris. Sebelumnya di kategori yang sama, Jungkook menempati peringkat 89 dengan lagu Stay Alive, kemudian Jin berada di peringkat 61 dengan lag The Astronaut, dan Rap Monster (RM) menduduki peringkat ke-45 dengan lagu Indigo.

Selain itu, mengutip dari The Korea Herald, lagu On The Street menjadi lagu keempat dari pria bernama asli Jung Ho Seok yang meraih pencapaian tersebut. Pada 2019, lagu milik J-Hope sebelumnya, yaitu Chicken Noodle Soup menjadi debut pertamanya pada Billboard Hot 100. Kemudian mengutip dari Kpop Starz, pada 2022 karya lain dari teman satu grup Kim Tae Hyung ini, yaitu More, Arson, dan Jack In The Box juga turut berhasil memasuki kategori yang sama.

Karya J-Hope Sebelum Wamil

Sebelumnya, dikutip dari Kpop Starz, pada 26 Februari Big Hit Music mengonfirmasi keputusan J-Hope untuk mencabut pengajuan tundaan wajib militer. J-Hope kemudian merilis lagu On The Street pada awal Maret 2023 sebagai hadiah bagi ARMY sebelum menjalankan wajib militernya tahun ini. J-Hope akan meninggalkan ARMY sementara selama 1 tahun 6 bulan.

Menanggapi pencapaian tersebut, penggemar memberikan beragam komentar. Sebagian merasa bangga dan memberikan selamat kepada sang idola, tetapi ada juga yang mempertanyakan kebijakan Billboard. "Mengapa lagu dengan penjualan di atas 50 ribu tidak dapat debut di atas peringkat 60? Kenapa ada perubahan peringkat menjadi radioplay?," tulis sang penggemar di Twitter @pretty***.

GABRIELLA AMANDA | BILLBOARD | KPOP STARZ | THE KOREA HERALD

