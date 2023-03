Kisah Inspiratif Eddie Vedder Vokalis Pearl Jam, Anak Broken Home yang Bangkit dari Keterpurukan

TEMPO.CO, Jakarta - Tumbuh dalam keluarga broken home, tidak selalu menghalangi seseorang untuk sukses. Vokalis beken Eddie Vedder misalnya, bisa bangkit dari keterpurukan dan menjadi penyanyi sukses.

Bagi Anda penggemar musik rock grunge yang populer pada era 1990-an, nama Eddie Vedder vokalis Band Pearl Jam barangkali sudah tak asing. Grup musik tersebut merupakan salah satu pelopor genre musik grunge yang seringkali disejajarkan dengan grup musik grunge lain, seperti Nirvana, Alice in Chains, dan Soundgarden.

Dilansir dari biography.com, Eddie Vedder memiliki nama lengkap Edward Louis Severson III. Pria bersuara emas ini lahir di Evanston, Illinois pada 23 Desember 1964. Orang tuanya bercerai tak lama setelah Vedder lahir.

Selama bertahun-tahun, Vedder tidak mengetahui ayah kandungnya. Ia dibuat percaya bahwa ayah tirinya adalah ayah kandungnya. Kegelisahan yang dia rasakan ketika akhirnya menemukan kebenaran tak membuatnya memble.

Kegelisahan itu ia salurkan menjadi berbagai karya musik dan menjadi inspirasi ketika membuat salah satu hit paling awal Pearl Jam, "Alive."

Setelah keluarga pindah ke San Diego County, Vedder pindah dari rumahnya yang tegang dan berusaha menghidupi dirinya sendiri sampai sekolah menengah.

Prahara keluarga Vedder kembali terjadi saat ibunya bercerai untuk kedua kalinya. Vedder akhirnya putus sekolah. Setelah kembali menjanda, Eddie membawa ibunya tingal di Chicago.

Untuk bertahan hidup dengan ibunya, Eddie bekerja keras dan menjalani double job. Ia sempat menjadi petugas keamanan dan petugas pon bensin di San Diego.

Hasrat besarnya dalam bermusik membuat Vedder kembali ke California Selatan pada 1984. Di sana, dia menjadi vokalis tetap di klub malam. Dia juga bergabung dengan beberapa band, termasuk grup Bad Radio, dan mengembangkan teknik bernyanyi di sela-sela tugasnya sebagai satpam hotel dan petugas pom bensin.

Kemampuan olah vokal yang baik dan suaranya yang merdu mulai menarik perhatian. Bahkan ada idiom jika Vedder bisa mengeluarkan suara indah meski hanya membaca buku telepon.

Singkat cerita, pada tahun 1990, mantan gitaris Mother Love, Bone Stone Gossard sedang membentuk band baru yang terdiri dari bassis Jeff Ament dan gitaris utama Mike McCready. Ia membutuhkan lirik dan vokalis untuk beberapa musik yang sedang mereka buat. Gossard yang mengajak drummer Jack Irons, (sebelumnya dari Red Hot Chili Peppers) meminta reverensi seorang vokalis.

Irons, yang tinggal di California Selatan dan berteman dengan Vedder, menyerahkan rekaman demo grup tersebut kepada calon penyanyi. Vedder mulai bekerja dan menulis lirik lagu yang menjadi "Alive", "Once", dan "Footsteps". Ketika Gossard mendengarkan rekaman Vedder, dia langsung meneleponnya dan mengundangnya ke Seattle untuk bergabung dengan grup tersebut.

Vedder pun menjadi orang terakhir yang bergabung daam band itu dan mengisi posisi vokal.

Setahun kemudian, band bernama Pearl Jam itu merilis album berjudul Ten pada 1991. Album debut menampilkan vokal berapi-api Vedder saat ia menyanyikan lagu-lagu seperti "Alive," "Even Flow" dan "Black" di atas suara band yang kuat dan dipengaruhi rock klasik. Selain itu, Ten memasukkan single hit "Jeremy", yang disertai dengan video dramatis yang dengan cepat jatuh ke rotasi berat di MTV dan membawa album ke puncak tangga lagu.

Masa lalunya yang kelam tidak membuat Vedder menjadi pria yang hancur. Ia dikenal sebagai vokalis yang santun, ramah dan punya kisah inspiratif.

Karakternya yang kuat membawa Vedder sukses berkarir di bidang musik. Selain terus berkarya bersama Pearl Jam, Eddie Vedder dipercaya mengisi soundtrack film In To The Wild. Vedder adalah salah satu contoh anak broken home yang bisa bangkit.

HAN REVANDA PUTRA

