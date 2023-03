Borong 7 Piala Oscar 2023, Berikut Sederet Fakta Film Everything Everywhere All at Once

TEMPO.CO, Jakarta - Film Everything Everywhere All at Once akhir-akhir ini menyita perhatian publik. Film tersebut berhasil mendominasi Academy Awards ke-95 atau Piala Oscar 2023 yang digelar di Dolby Theatre, Los Angeles, Minggu, 12 Maret 2023.

Tak tanggung-tanggung, film tersebut berhasil membawa pulang penghargaan terbanyak dengan tujuh piala dari total 11 nominasi, termasuk Best Picture yang menjadi kategori paling prestise.

Berikut sederet fakta menarik Everything Everywhere All at Once:

1. Michelle Yeoh Memenangkan artis terbaik

Michelle Yeoh, pemeran Evelyn Quan Wang dalam film Everything Everywhere All at Once, berhasil menorehkan sejarah sebagai perempuan Asia pertama yang memenangkan Piala Oscar kategori 'Aktris Terbaik'. Perempuan berusia 60 tahun itu mengalahkan beberapa aktris tersohor Cate Blanchett dalam film Tar serta Ana de Armas yang memerankan Marilyn Monroe dalam film Blonde.

2. Ke Huy Quan memenangkan penghargaan kategori 'Pemeran Pembantu Pria Terbaik'

Ke Huy Quan yang memerankan Waymond Wang dikenal sebagai si bocah dalam film Indiana Jones and the Temple of Doom. Dalam kata sambutannya yang emosional, aktor asal Vietnam itu mengatakan bahwa dia selalu pantang menyerah untuk mengejar mimpi. Dia menceritakan perjalanan hidupnya yang menyentuh. Dia memulai perjalanan hidupnya di atas kapal, menghabiskan satu tahun di kamp pengungsi, hingga akhirnya berhasil berdiri di panggung Hollywood.

3. Pemeran utama kelahiran Malaysia

Michelle Yeoh sudah menjadi bintang film terkenal di Asia sebelum melanglang-buana di Hollywood. Dia lahir di Ipoh, Perak, Malaysia, dan mengenyam pendidikan di Royal Academy of Dance di London pada masa remajanya. Meski cedera punggung mengakhiri karier menarinya, dia berhasil melakukan aksi stunt secara mandiri di sejumlah film yang kemudian membuatnya terkenal.

Setelah memenangkan kontes Miss Malaysia, dia mulai ikut syuting film di Hong Kong dan meraih ketenaran dengan berperan sebagai inspektur polisi dalam film Yes Madam! pada 1985. Film tersebut sangat sukses sehingga menginspirasi banyak film aksi berbahasa Mandarin lainnya untuk menampilkan pemeran utama perempuan.

HAN REVANDA PUTRA

