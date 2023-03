Live Action The Little Mermaid Tayang di Bioskop Mei 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Trailer dan poster film The Little Mermaid telah dirilis. The Little Mermaid merupakan film live action reimagining dari film animasi musikal klasik Disney yang akan tayang secara eksklusif di bioskop pada Mei 2023.

Dua pemeran utama film ini, Halle Bailey dan Melissa McCarthy, memperlihatkan trailer untuk pertama kalinya dalam siaran langsung Academy Awards ke-95, Minggu, 12 Maret 2023 waktu setempat. The Little Mermaid sendiri digawangi oleh sutradara visioner Rob Marshall.



Sinopsis The Little Mermaid



Baca Juga: Christian Siriano Buat Ulang Gaun Melissa McCarthy setelah Gaun Aslinya Rusak

The Little Mermaid menceritakan tentang seorang putri duyung cantik dan bersemangat yang haus akan petualangan. Ariel adalah putri bungsu Raja Triton yang penuh dengan keberanian dan memiliki rasa ingin tahu lebih akan dunia di atas laut. Ariel kemudian mengunjungi permukaan laut dan jatuh cinta pada Pangeran Eric yang memesona.

X

Cuplikan live-action The Little Mermaid. Dok. The Walt Disney Studios.

Putri duyung sebenarnya dilarang berinteraksi dengan manusia. Namun, Ariel harus mengikuti keinginan hatinya. Ariel kemudian membuat perjanjian dengan penyihir laut yang jahat bernama Ursula untuk mendapatkan kesempatan hidup di daratan. Sebuah perjanjian yang menempatkan hidupnya dan kerajaan ayahnya dalam bahaya.



Pemain The Little Mermaid



Baca Juga: Halle Bailey Tunjukkan Boneka Little Mermaid Mirip Dirinya

The Little Mermaid dibintangi oleh penyanyi dan aktris Halle Bailey sebagai Ariel; Jonah Hauer-King sebagai Pangeran Eric; Pemenang Tony Award Daveed Diggs sebagai pengisi suara Sebastian; Awkwafina sebagai pengisi suara Scuttle; Jacob Tremblay sebagai pengisi suara Flounder; Noma Dumezweni sebagai Ratu Selina; Art Malik sebagai Sir Grimsby; dengan pemenang Oscar Javier Bardem sebagai Raja Triton; dan peraih dua kali nominasi Academy Award Melissa McCarthy sebagai Ursula.

The Little Mermaid disutradarai oleh peraih nominasi Oscar Rob Marshall dan cerita ditulis oleh peraih dua nominasi Oscar David Magee. Musik dibuat oleh pemenang Academy Award Alan Menken, lirik oleh Howard Ashman dan lirik baru oleh pemenang tiga Tony Award Lin-Manuel Miranda. Film ini diproduksi oleh pemenang dua Emmy Marc Platt, Miranda, pemenang dua Emmy John DeLuca, dan Rob Marshall, dengan Jeffrey Silver sebagai produser eksekutif.

Pilihan Editor: Daftar Film Disney yang akan Tayang di Bioskop Sepanjang 2023 dan 2024

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.