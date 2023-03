Filmografi Michelle Yeoh: Semua Bermula dari Crouching Tiger, Hidden Dragon

TEMPO.CO, Jakarta - Sebelum Everything Everywhere All at Once yang membawanya pada pencapaian baru, masih banyak film lain yang membuat nama Michelle Yeoh dikenal publik.

Berikut deretan film dan drama yang pernah dibintangi Michelle Yeoh setelah sempat pensiun. Jejak filmografi sampai sekarang tersebut dilansir dari Britannica.

1. Chan di Ging Chaat Goo si III: chiu kup ging chaat

X

Pada tahun 1992, Yeoh membintangi film yang berkisah tentang polisi 3 disebut juga polisi super. Ini merupakan film aksi-komedi yang menampilkan sejumlah aksi luar biasa. Dalam film tersebut Yeon bergelantungan di satu sisi van yang melaju kencang, berayun ke atap untuk menghindari bus, berguling ke belakang, jatuh, dan mendarat di kap mobil yang mengejar. Itu adalah satu urutan yang tidak bisa terlupakan.

2. Chiu kup gai wak (1993; Supercop 2 )

Bersama film Chan di Ging chaat goo si III: chiu kup ging chaat dan film-film seterusnya termasuk Chiu kup gai wak (1993; Supercop 2 ), menjadikan Yeoh sebagai bintang utama di Hong Kong.

3. AJin de gu shi (1996; The Stunt Woman)

Selama proses pembuatan film ini pada tahun 1995, Yeoh mengalami cedera serius yakni punggungnya yang hampir patah. Kala Yeoh memulihkan diri, ia sempat mempertimbangkan untuk kembali pensiun. Namun karena perbincangannya dengan sutradara Amerika Quentin Tarantino yang merupakan penggemar Yeoh, mendorong dirinya untuk terus berakting.

4. Tomorrow Never Dies

Pada tahun 1997, Yeoh dikenal khalayak lebih luas dalam perannya sebagai agen Cina di sebuah film James Bond. Penyimpangan dari "Gadis Bond" yang khas, karakter Yeoh sama cerdas dan cakapnya dengan mata-mata Inggris 007. Film ini juga terkenal sebab Yeoh dipekerjakan bukan karena aksi akrobatnya, namun untuk aktingnya.

5. Ang Lee 's Wo hu cang long (2000: Crouching Tiger, Hidden Dragon)

Film ini memperoleh pujian dari para kritikus film karena menggabungkan adegan aksi spektakuler dengan kisah cinta yang tulus antara prajurit Yu Shu Lien (Yeoh) dan master seni bela diri Li Mu Bai (Chow Yun-Fat). Crouching Tiger adalah box office dan sekaligus memenangi beberapa Academy Awards. Berkat film tersebut, Yeoh berhasil mencapai ketenaran global.

6. Memoirs of a Geisha

Pada tahun 2005, Yeoh muncul dengan sebuah drama berjudul Memoirs of a Geisha. Dari sini, serangkaian film berbahasa Inggris menyusul.

7. The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor

Tiga tahun setelah drama Memoirs of a Geisha, Yeoh membintangi film aksi-petualangan dan berperan sebagai penyihir kuno.

8. The Lady (2011)

Dengan terus menunjukkan jangkauannya sebagai aktris, Yeoh membintangi sebuah film biografi tentang Aung San Suu Kyi. Di film ini ia berlakon sebagai seorang aktivis yang berjuang untuk membawa demokrasi ke Burma (sekarang Myanmar) membuatnya memperoleh Hadiah Nobel perdamaian 1991.

9. Wo hu cang long: qing ming bao jian (Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny )

Yeoh mengulang perannya sebagai Yu Shu Lien di film ini pada tahun 2016.

10. Bagian kedua dari franchise Marvel 's Guardians of the Galaxy (2017)

11. Crazy Rich Asians (2018)

Proyek terkenal Yeoh dilanjutkan dengan sebuah film komedi-romantis berdasarkan Nobel terlaris Kevin Kwan. Film yang sangat populer ini menampilkan Yeoh sebagai sosok ibu pemimpin baja yang keberatan dengan pacar putranya.

Michelle Yeoh berpose dengan penghargaan Best Actress dalam Musical or Comedy Motion Picture untuk film Everything Everywhere All at Once di ajang Golden Globe Awards Ke-80 di Beverly Hills, California, Amerika Serikat, 10 Januari 2023. REUTERS/Mario Anzuoni

12. Peran berulang di serial TV Star Trek: Penemuan

13. Film Marvel lainnya, Shang-Chi dan Legenda Sepuluh Cincin (2021)

14. Everything Everywhere All at Once

Pada tahun 2022, Yeoh memperoleh sambutan hangat untuk film Everything Everywhere All at Once. Ini merupakan film Hollywood pertama Yeoh memperoleh peran utama. Yeoh berperan sebagai pemilik laundry yang harus menyelamatkan multiverse, dalam film komedi sci-fi itu.

Peran tersebut mengharuskan ia bertindak dalam berbagai versi karakter, salah satunya aktris yang juga ahli bela diri. Dari perannya ini, Michelle Yeoh menjadi artis Asia pertama yang menerima nominasi di Academy Awards untuk kategori Aktris Terbaik dan lalu meraihnya. Selain itu, Yeoh juga memenangi Golden Globe Award.

15. Cakar Kemarahan: Legenda Hank dan Minions: The Rise of Gru.

Di komedi animasi yang rilis 2022 ini, Michelle Yeoh meminjamkan suaranya, alias menjadi pengisi suara.

PUSPITA AMANDA SARI

Pilihan editor : Deretan Aktris Bergaun Putih Nan Memukau di Oscar 2023

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.