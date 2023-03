Kai EXO Comeback dengan Rilis Mini Album Ketiganya, Rover

TEMPO.CO, Jakarta - Kai EXO kembali meluncurkan karya terbarunya dengan judul Rover, pada Senin, 13 Maret 2023. Mini album terbarunya ini terdiri dari 6 lagu, yaitu Rover, Black Mirror, Slidin', Bomba, Say You Love Me, dan Sinner.

Sisi Baru Kai EXO dalam Rover

Mengutip Yonhap News Agency, mini album Kai kali ini memiliki genre yang berbeda dari biasanya. Pada mini album sebelumnya, mantan kekasih Jennie BLACKPINK ini menunjukkan kemampuan vokal dan tariannya terbatas pada genre R&B saja, sedangkan Rover akan menunjukkan kemampuan Kai dalam genre R&B yang dipadukan dengan beragam genre lain.

"Album ini menunjukkan bentuk dari sisi lain diriku. Ini album ketigaku dan yang paling menyenangkan, lalu aku merasa paling puas," tutur Kai EXO pada siaran langsung penghitungan mundur Rover di channel Youtube EXO, dikutip dari Bandwagon Asia.

Kai juga menceritakan bahwa lagu Bomba merupakan salah satu favoritnya yang menjadi kandidat judul utama mini album ketiganya. "Itu (Bomba) merupakan kandidat dari judul lagu utama. Aku pribadi menykai lagu ini dan aku tidak bisa melupakan kata Bomba. Jika kamu mendengarnya sekali, kamu akan terpikat. Ini merupakan lagu yang kamu dengarkan untuk menaikkan suasana hati," ujar laki-laki kelahiran 1994 tersebut.

Kai EXO Puncaki Tangga Lagu iTunes

Mengutip akun Twitter resmi EXO, album solo terbaru Kai berhasil memuncaki tangga lagu 40 negara di iTunes, Korea, dan Tiongkok. Dikutip berdasarkan KaiTunes, yang termasuk dalam 40 negara tersebut adalah Argentina, Arab, Brazil, Chile, Colombia, Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Turki, dan lain sebagainya.

Sementara itu, karya terbaru Kai ini merupakan hasil interpretasi ulang dari lagu Mr. Rover milik DARA. Dikutip melalui KoreaBoo, kedua lagu tersebut memiliki ritme yang cocok untuk menari dengan bass kencang. Kai membuat ulang lagu DARA dan menambahkan aksen K-Pop.

Selain itu, Kai terlihat antusias dengan album terbarunya. Dirinya membagikan sejumlah behind the scene ketika syuting MV, dance challenge, dan promosi lainnya.

GABRIELLA AMANDA | KOREABOO | YONHAP NEWS AGENCY | KAITUNES | BANDWAGON ASIA

Pilihan Editor: 7 Fakta Menarik Kai Exo yang akan Comeback Solo Bulan Depan, pernah Pacari Jennie BLACKPINK

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.