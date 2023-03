Review The Glory 2, Akhir Balas Dendam Moon Dong Eun

TEMPO.CO, Jakarta - The Glory part 2 merupakan drama Korea populer yang tayang di Netflix sejak 10 Maret 2023. Sekuel dari The Glory season pertama ini telah dinantikan banyak orang, apalagi dibintangi oleh Song Hye Kyo dan Lee Do Hyun. Menampilkan 8 episode, drama bergenre thriller ini memiliki kisah balas dendam yang kejam dan mengejutkan.

Masa lalu yang mencekam dan menyakitkan, akhirnya membuat Moon Dong Eun balas dendam setelah 18 tahun kemudian dengan cara yang menarik. Bukan hanya itu, menariknya drama ini dikemas dengan sempurna dan alur yang sangat matang hingga membuat banyak orang puas terhadap akhirnya. Eksekusi atas balas dendam itu terbayar paripurna dan sesuai harapan fans. Berikut review The Glory 2.

1. Alur Cerita The Glory 2 Rumit namun Padat

The Glory mengangkat isu-isu sosial seperti kesenjangan kelas, korupsi, keadilan, hingga perundungan anak sekolah. Drama ini memiliki alur cerita yang rumit namun padat dengan menggali setiap latar belakang dan motif karakternya secara mendetail. Menariknya The Glory 2 melanjutkan kisah season pertama yang mengangkat tema keluarga dan pertemanan dengan berbagai masalah kehidupan.

2. Akting Song Hye Kyo yang Super

Song Hye Kyo dalam drama ini berperan sebagai Moon Dong Eun, yakni seorang wanita yang terlihat tanpa emosi, berkepribadian dingin, dan berusaha untuk balas dendam. Masa lalu Moon Dong Eun yang berkarakter lemah dan polos, tergantikan dengan sosok wanita tangguh dan kejam setelah bangkit 18 tahun kemudian.

The Glory merupakan drama terbaik yang sangat mengesankan. Setiap gerakan dan perubahan ekspresi dari semua pemain diperlihatkan secara detail. Dalam The Glory, Moon Dong Eun terlihat tampil tanpa emosi. Pada season kedua, Moon Dong Eun terlihat lebih hidup dengan menampilkan ekspresi yang akan meledak-ledak. Hingga pada akhir episode, setelah balas dendamnya terpenuhi, hidup Moon Dong Eun terlihat lebih berwarna dan ia juga jadi lebih ekspresif.

3. Lim Ji Yeon Berhasil Memerankan Karakter Antagonis dengan Baik

Lim Ji Yeon berperan sebagai sosok pembuli bernama Park Yeon Jin. Dalam drama ini, Lim Ji Yeon ternyata baru pertama kali berperan sebagai antagonis sejak debut pada 2010. Lim Ji Yeon berusaha mendalami karakternya dan berperan sebagai Park Yeon Jin dengan kesungguhan hati hingga belajar merokok dan mendalami setiap adegannya.

Berbagai macam pujian, dukungan, hingga kritikan sampai disebut pembuli kelas kakap, memang seringkali dilontarkan netizen kepada Lim Ji Yeon. Namun, di balik itu, akting dan perannya terbukti berhasil untuk menjiwai karakter Park Yeon Jin secara sempurna. Banyak netizen yang menyatakan bahwa Lim Ji Yeon pantas mendapatkan award sebagai aktris terbaik tahun ini.

4. Villain yang Tidak Terduga

Memiliki plot yang berat namun padat, adalah salah satu dari sekian banyak keunggulan drama The Glory. Moon Dong Eun memiliki masa lalu yang kelam dan membuatnya harus bangkit untuk menghadapi tantangan dan merencanakan ajang balas dendam setelah 18 tahun terpendam.

Namun, bukan hanya teman-teman di masa lalunya saja yang kembali harus dihadapi. Moon Dong Eun dalam The Glory 2 harus berani menghadapi ibunya yang ternyata telah merusak rencananya, hanya karena disuap oleh banyak barang-barang mewah dan harta yang melimpah.

5. Sedikit Scene Romantis namun Menarik

Bergenre thriller dengan unsur balas dendam, pasti membuat drama The Glory memiliki sedikit adegan romansa. Kisah romantis antara Moon Dong Eun dan Joo Yeo Jeong ini menggambarkan romantisme orang dewasa dengan tetap saling menjaga, mencintai, dan berusaha untuk menghadapi berbagai masalah rumit dan berbahaya bersama-sama.

Nah, itu dia review The Glory 2 dan akhir balas dendam Moon Dong Eun yang terwujud setelah 18 tahun. Dimainkan oleh bintang populer Korea Selatan, drama bergenre thriller dengan unsur balas dendam ini memang sangat memuaskan dan patut dijadikan sebagai drama terbaik 2023.

NUR QOMARIYAH

