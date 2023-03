Profil Brendan Fraser yang Raih Piala Oscar Pertamanya Usai Berkarier 32 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Brendan Fraser meraih Piala Oscar pertamanya lewat film The Whale. Pria 54 tahun tersebut dinobatkan sebagai Aktor Terbaik di Oscar 2023, yang diumumkan pada Ahad malam, 12 Maret 2023 waktu Amerika Serikat.

Dalam pidato kemenangannya, Brendan Fraser mengucapkan terima kasih kepada para pemain, kru film The Whale, serta keluarganya. “Saya berterima kasih kepada Darren Aronofsky (sutradara) karena telah memberikan saya garis hidup yang kreatif dan membawa saya ke atas kapal yang bagus The Whale,” kata Fraser di atas panggung Academy Awards ke-95.

Berikut Hal-hal Menarik tentang Brendan Fraser

1. Latar Belakang Keluarga

Dilansir dari Reuters, Brendan Fraser merupakan anak dari Carol Mary dan Peter Fraser. Ia adalah anak terakhir dari empat bersaudara. Ibunya, Carol Mary adalah seorang konsultan sales, adapun Peter Fraser merupakan mantan jurnalis yang bekerja sebagai petugas dinas luar negeri Kanada.

Saat kecil, Brendan kerap berpindah-pindah tempat tinggal. Mulai dari menetap di California hingga ke Swiss. Ketertarikan Brendan di dunia akting bermula saat ia menghadiri pertunjukan teater profesional pertamanya di West End, Inggris.

Dari kiri: Aktor Pendukung Terbaik Ke Huy Quan, Aktris Terbaik Michelle Yeoh, Aktor Terbaik Brendan Fraser dan Aktris Pendukung Terbaik Jamie Lee Curtis berpose bersama piala Oscar mereka di ruang foto Academy Awards ke-95 di Hollywood, Los Angeles, California, AS, 12 Maret 2023. REUTERS/Mike Blake

2. Perjalanan Pendidikan

Ia mulai berakting saat kuliah di sebuah perguruan tinggi akting di New York, Amerika Serikat. Namun, Fraser berhenti melanjutkan perkuliahannya saat hendak menempuh S2 di Universitas Southern Methodist. Brendan pun lebih memilih untuk bekerja di Hollywood.

Brendan Fraser melakukan debut aktingnya melalui film Dogfight (1991). Saat itu ia masih berperan sebagai pemeran pembantu. Setelah gigih dan berjuang keras di bidang akting, akhirnya bintang The Whale ini berhasil meraih peran utama pertamanya melalui Enchino Man (1992). Ia mencuri perhatian setelah bermain di film George of the Jungle (1997) dan mendapatkan box office pertamanya.

Puncak popularitas Fraser diraih saat berperan sebagai Rick O'Connell melalui film The Mummy (1999). Berkat kesuksesan film tersebut, ia pun turut membintangi sekuel filmnya, yakni The Mummy Returns (2001).



3. Film yang Dibintangi

Brendan Fraser merupakan aktor senior yang telah membintangi banyak film, bahkan beberapa film itu dapat disebut sebagai film bagus. Berikut beberapa film yang pernah diperankan oleh Brendan Fraser.

Enchino Man (1992)

School Ties (1992)

George of the Jungle (1997)

The Mummy (1999)

Bedazzled (2000)

Crash (2004)

The Last Times (2006)

The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)

Extraordinary Measure (2010)

The Poison Rose (2019)

The Secret of Karma (2020)

No Sudden Move (2021)

The Whale (2022)

