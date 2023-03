Konser Yovie Widianto Bakal Penuh Kejutan, Unik, dan Kolaborasi Eksklusif

TEMPO.CO, Jakarta - Yovie Widianto akan mengadakan konser pada 3 Mei 2023 berjudul Billion Songs Confest - Yovie & His Friends. Konser ini akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan.

Terkait format konser, Dino Hamid selaku founder promotor New Life Entertainment (NLE) membagikan rencananya dalam membuat konser ini unik dengan bentuk yang berbeda. "Memang kalau format kita ingin kasih multi-experience, tadi kalau dari sisi artisnya juga kasih experience yang berbeda-beda secara karakteristik, secara konsep, secara era, dan secara treatment juga nanti setelah konser itu kita rencana ingin mengadakan festival," tuturnya pada konferensi pers yang diadakan di kawasan Jakarta Selatan, pada Senin, 13 Maret 2023.

Format ini dipilih untuk bisa mengundang publik sebanyak mungkin, mengingat kejadian tiket konser Yovie Widianto yang ludes dalam waktu 90 detik. "Festival itu sifatnya lebih masif, jadi kalau bisa harapannya sebanyak-banyaknya manusia (bisa menonton penampilan para musisi)," lanjutnya.

Konser Yovie Widianto Penuh Kolaborasi Eksklusif

Sebagai pemeran utama dalam konser Billion Songs Confest - Yovie & His Friends, Yovie mengkonfirmasi adanya beragam penampilan spesial yang hanya mampu dilihat di panggung.

"Jadi ada banyak, beberapa nomor yang kalau penampilan panggung itu sangat berbeda dengan rekamannya. Nah rekamannya seperti apa, nanti di panggung ada juga kejutan-kejutan yang mungkin akan menampilkan Kahitna dalam dunia panggung artis sesungguhnya, juga Yovie & Nuno, kemudian Arsy, lalu juga penampilan Lyodra, Tiara dan Ziva," katanya.

Konser ini tidak akan ditayangkan secara hybrid dan bersifat eksklusif bagi penonton yang langsung menyaksikannya. "Nomor-nomor itu akan menjadi hal-hal yang memang unique ketika didengar langsung, jadi ketika itu hanya bisa ditampilkan di JCC dan tidak tayang hybrid, secara eksklusif saja yang nonton," lanjutnya.

Selain itu, konser ini akan jadi momentum yang memperlihatkan pertemuan para diva Indonesia dengan diva masa depan. "Jadi kita bisa melihat bagaimana pertemuan diva-diva, seperti Rossa, Yura, ada the next diva seperti Lyodra, Tiara, dan Ziva, bagaimana ketika mereka bertemu langsung dan bagaimana mereka head to head secara vokal, ya hanya ada di konser itu," ujar pencipta lagu Cantik.

Yovie Widianto Kenang Glenn Fredly

Yovie Widianto membagikan rencananya dalam menyiapkan bagian khusus untuk mengenang mendiang Glenn Fredly. Bagian ini akan dibawakan olehnya secara pribadi dengan para sahabat. Sementara itu, dua lagu yang dikonfirmasi akan hadir dalam konser adalah Kasih Putih dan Cukup Sudah.

"Saya dan sahabat saya membawakan lagu khusus untuk Glenn Frendly. Sebetulnya saya mengiringi album solo pertama Glenn dan terakhir kami bersama itu Adu Rayu yang tidak terlalu jauh dari Glenn berpulang," katanya.

