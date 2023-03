Kim Seon Ho Gelar Fan Meeting di Jakarta, Catat Jadwal dan Lokasinya

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Kim Seon Ho akan menyapa penggemarnya di Indonesia dengan menggelar fanmeeting pada Sabtu, 3 Juni 2023. Acara bertajuk 2023 Kim Seon Ho Asia Tour in Jakarta ini akan berlangsung di Tennis Indoor Senayan pukul 19.00 WIB.

Kabar ini baru diumumkan oleh Mecimapro selaku promotor dari fan meeting Kim Seon Ho melalui media sosial mereka, Senin malam, 13 Maret 2023. "#KimSeonHo yang menawan akan berkunjung ke Jakarta! Nantikan detailnya," tulis Mecimapro di Instagram.

Baca Juga: Lee Jae Wook Kagum dengan Cerita Inspiratif dari Fans Indonesia

Pihak promotor baru mengumumkan jadwal dan lokasi fan meeting Kim Seon Ho. Informasi terkait jadwal pembelian tiket maupun harga tiket fan meeting Kim Seon Ho akan segera dirilis.

Fan Meeting Tour Pertama Kim Seon Ho



X

2023 Kim Seon Ho Asia Tour merupakan fan meeting pertama Kim Seon Ho. Aktor 36 tahun ini pertama kali memulai rangkaian fan meeting di Seoul, Korea Selatan pada Desember 2022, dilanjutkan di Filipina pada Januari 2023, Thailand pada Februari 2023. Kemudian Kim Seon Ho akan melanjutkan perjalanannya ke Taiwan, Hongkong, Jepang, dan negara Asia lainnya.



Profil Kim Seon Ho



Kim Seon Ho merupakan aktor kelahiran Seoul, Korea Selatan pada 8 Mei 1986. Ia memulai kariernya di panggung teater berjudul New Boeing Boeing (2009). Setelah itu, Kim Seon Ho membintangi serial drama televisi berjudul Good Manager (2017). Aktor lulusan Seoul Institute of the Arts ini melanjutkan kariernya dengan membintangi You Drive Me Crazy dan 100 Days My Prince yang menjadi salah satu serial dengan rating tertinggi dalam sejarah televisi kabel Korea.

Kim Seon Ho kemudian bergabung dengan agensi SALT Entertainment dan menjadi salah satu pemain di reality show 2 Days & 1 Night. Popularitasnya semakin meningkat setelah berperan sebagai Han Ji Pyeong di drama Start-Up (2020) bersama Suzy dan Nam Joo Hyuk. Satu tahun setelahnya, Kim Seon Ho dipertemukan dengan Shin Min Ah di drama Hometown Cha-Cha-Cha.

Saat ini, Kim Seon Ho tengah mempersiapkan proyek drama sejarah romantis terbaru dan membintangi film karya sutradara The Witch, Park Hoon Jung yang berjudul Tyrant. Kim Seon Ho berperan sebagai Direktur Choi, yang merupakan anggota lembaga negara tetapi secara tidak resmi menjalankan program tiran.

“Merupakan suatu kehormatan untuk dapat menyapa penonton melalui peran Direktur Choi yang memiliki pesona berbeda dari karakter yang pernah saya tunjukkan sebelumnya,” kata Kim Seon Ho soal perannya di dilm Tyrant, dikutip dari Soompi, Senin, 9 Januari 2023.

Pilihan Editor: Kim Seon Ho Ungkap Bakal Tampil Beda di Film Tyrant

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.