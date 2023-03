Bintang Film The Whale, Brendan Fraser Menang Aktor Terbaik di Oscar 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Brendan Fraser memenangkan Piala Oscar pertamanya lewat film The Whale. Aktor 54 tahun ini meraih kategori Aktor Terbaik di Oscar 2023, yang diumumkan pada Minggu malam, 12 Maret 2023 waktu Amerika Serikat.

Dalam pidato kemenangannya, Brendan Fraser mengucapkan terima kasih kepada para pemain, kru film The Whale, serta keluarganya. “Saya berterima kasih kepada Darren Aronofsky (sutradara The Whale) karena telah memberikan saya garis hidup yang kreatif dan membawa saya ke atas kapal yang bagus The Whale,” kata Fraser di atas panggung Academy Awards ke-95.

“Itu ditulis oleh Samuel D. Hunter yang merupakan mercusuar kami. Tuan-tuan, Anda membuka hati Anda yang sebesar ikan paus sehingga kami dapat melihat ke dalam jiwa Anda seperti yang tidak dapat dilakukan orang lain. Merupakan kehormatan bagi saya untuk disebutkan bersama Anda dalam kategori ini. Saya ingin memberi tahu Anda bahwa hanya paus yang bisa berenang di kedalaman bakat Hong Chau (lawan mainnya)," katanya.



Brendan Fraser Kenang Perjalanan Kariernya yang Tidak Mudah



Brendan Fraser bercerita bahwa ia sudah meniti karier sebagai aktor selama 30 tahun dan tentu tidak mudah baginya. "Ada fasilitas yang tidak saya hargai saat itu, sampai berhenti. Dan saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas pengakuan ini karena tidak dapat dilakukan tanpa pemeran saya. Ini seperti ekspedisi menyelam di dasar lautan dan udara di garis ke permukaan sedang diluncurkan diawasi oleh beberapa orang dalam hidup saya," katanya.

Aktris Terbaik Michelle Yeoh dan Aktor Terbaik Brendan Fraser berpose dengan penghargaan mereka di Governors Ball setelah pertunjukan Oscar di Academy Awards ke-95 di Hollywood, Los Angeles, California, AS, 12 Maret 2023. REUTERS/Mario Anzuoni

Brendan Fraser mengalahkan nominasi lain dalam kategori Aktor Terbaik Oscar 2023, yaitu Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (The Banshees of Inisherin), Paul Mescal (Aftersun) dan Bill Nighy (Living).



Brendan Fraser dalam Film The Whale



Dalam The Whale, Brendan Fraser berperan sebagai Charlie, seorang guru bahasa Inggris seberat 600 pound yang mencoba menyelamatkan hubungannya dengan putrinya yang terasing, diperankan oleh Sadie Sink.

Brendan Fraser mencuri perhatian di film The Whale. Ia mendapatkan tepuk tangan meriah selama 14 menit selama pemutaran perdana dunia di Festival Film Venesia. Brendan Fraser juga membawa pulang penghargaan dari Screen Actors Guild Awards dan Critics Choice Awards.

Sebelum The Whale, Brendan Fraser kebanyakan membintangi film komedi fisik seperti Encino Man dan George of the Jungle sebelum mendapatkan peran sebagai pahlawan Rick O'Connell dalam serial The Mummy. Meskipun ia menerima pujian pada 1998 untuk Gods and Monsters, Hollywood kebanyakan mengabaikan kemampuan Fraser. Dia masih menemukan pekerjaan tetap dalam serial TV ansambel seperti The Affair dan Doom Patrol.

VARIETY | DEADLINE

