Everything Everywhere All at Once Menang Film Terbaik di Oscar 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Everything Everywhere All at Once berhasil memenangkan kategori Film Terbaik di Oscar 2023 yang berlangsung di Los Angeles, Minggu malam, 12 Maret 2023. Everything Everywhere All at Once membawa pulang 7 Piala Oscar, termasuk Film Terbaik, Sutradara Terbaik, Skenario Asli Terbaik, Aktris Terbaik, Aktris Pendukung Terbaik, Aktor Pendukung Terbaik, dan Penyuntingan Terbaik.

Produser Jonathan Wang menjadi orang pertama yang memberikan pidato saat para pemain dan kru Everything Everywhere All at Once berkumpul di atas panggung. Dia mendedikasikan penghargaan itu untuk ayahnya, yang seperti kebanyakan orang tua imigran, meninggal dalam usia muda, katanya.

“Dia sangat bangga padaku. Bukan karena ini, tetapi karena kami membuat film ini dengan apa yang dia ajarkan kepada saya, yaitu tidak ada orang yang lebih penting dari keuntungan, dan tidak ada yang lebih penting dari orang lain. Dan orang-orang aneh ini mendukung saya dalam melakukan itu,” kata Jonathan Wang.

Sutradara Daniel Kwan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, termasuk mereka yang telah menginspirasinya. "Saya pikir salah satu hal yang saya sadari saat tumbuh dewasa adalah bahwa salah satu hal terbaik yang dapat kita lakukan untuk satu sama lain adalah melindungi satu sama lain dari kekacauan dunia gila yang kita tinggali ini. Terima kasih kepada para pencerita di sini yang melakukan itu untuk saya," katanya.



Everything Everywhere All at Once Dominasi Nominasi Oscar 2023



Everything Everywhere All at Once memimpin nominasi pada upacara Oscar tahun ini dengan 11 nominasi dalam 10 kategori. Duo sutradara Daniel Scheinert dan Daniel Kwan memenangkan Sutradara Terbaik, Michelle Yeoh memenangkan Aktris Terbaik, Ke Huy Quan memenangkan Aktor Pendukung Terbaik dan Jamie Lee Curtis memenangkan Aktris Pendukung Terbaik.

https://www.tempo.co/tag/michelle-yeohMichelle Yeoh secara khusus mendedikasikan penghargaannya untuk ibunya dan seluruh ibu di dunia. “Mereka benar-benar pahlawan super, dan tanpa mereka, tidak seorang pun dari kita akan berada di sini malam ini,” katanya.

Everything Everywhere All At Once menawarkan berbagai genre cerita dalam satu film yang cukup kompleks. Film ini bercerita tentang perjalanan tak biasa yang dialami oleh seorang wanita dewasa bernama Evelyn (Michelle Yeoh). Dia adalah seorang ibu sekaligus pemilik laundry yang memiliki masalah hidup yang rumit. Di tengah rasa bosannya menjalani rutinitas sebagai pebisnis laundry, dia harus tetap membayar uang pajak yang sangat tinggi.

Saat sedang terjerat banyak masalah, Evelyn justru menyadari jika dirinya terhubung dengan dunia paralel antara kehidupan masa kini dan kehidupan di semesta lain. Bahkan, dia juga menemukan fakta jika dirinya harus melawan seorang penjahat bernama Jobu Tupaki dari semesta yang lain.

VARIETY | DEADLINE

