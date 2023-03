Lagu-Lagu Hits Deep Purple Sepanjang Masa, Mana Favoritmu?

TEMPO.CO, Jakarta - Deep Purple, grup band rock legendaris asal Inggris, sukses menggelar konser di Indonesia, tepatnya di Kota Solo, Jawa Tengah. Konser tersebut berlangsung pada Jumat, 10 Maret 2023 di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Lima personel Deep Purple yaitu Ian Gillan (vokal), Roger Glover (bass), Ian Paice (drum), Don Airey (keyboard), dan Simon Mobride (gitar) mengguncang panggung konser selama sekitar tiga jam.

Dilansir deeppurple.org, Deep Purple dibentuk pertama kali pada 1968 di London, Inggris. Deep Purple dianggap sebagai pelopor musik heavy metal dan hard rock modern di industri musik. Bahkan Guinness Book of World Records menobatkan mereka sebagai band paling bising di dunia. Sepanjang karirnya, Deep Purple telah merilis banyak album dengan lagu-lagu andalan.

Berikut adalah tiga lagu hits milik Deep Purple sepanjang masa:

Highway Star (1972)

Dilansir bluesrockreview.com, Highway Star menjadi salah satu hits populer milik Deep Purple. Lagu ini bercerita mengenai seorang pria dan kegilaannya dengan mobil supersoniknya. Dalam lagu ini, perpaduan khas permainan oktan tinggi dengan keanggunan neoklasik pun ditampilkan. Highway Star menjadi sebagai salah satu lagu speed rock/metal pertama yang pernah ditulis, lagu lead-off dari band ini

Smoke on Water (1972)

Smoke on Water terdapat dalam album Machine Head. Dikutip ultimateclassicrock.com, lagu ini mendorong album Machine Head menjadi nomor 1 di Inggris dan masuk ke 10 teratas Amerika Serikat. Lagu Smoke on Water mengandung perpaduan klasik rock ikonik, polos dan sederhana.

Speed King (1970)

Speed King masuk ke dalam album In Rock dan berhasil mendapat penghargaan sebagai salah satu rock and roll vintage. Lagu ini memiliki kekuatan performa rock and roll sangat maksimal. Bagi penikmat lagu dengan tempo cepat, Speed King dapat masuk ke dalam playlist lagu untuk didengarkan.

