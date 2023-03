Menang Aktris Terbaik di Oscar 2023, Michelle Yeoh: untuk Ibu di Seluruh Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Michelle Yeoh mencatatkan sejarah baru dengan memenangkan kategori Aktris Terbaik di Oscar 2023. Dalam acara Academy Awards ke-95 yang diselenggarakan di Los Angeles pada Minggu malam, 12 Maret 2023, Michelle Yeoh menang berkat aktingnya di film Everything Everywhere All at Once.

Aktris kelahiran Malaysia berusia 60 tahun ini membawa pulang Piala Oscar pertama dalam kariernya. Kemenangan ini datang setelah perjalanan panjang kariernya dalam seni bela diri dan film aksi seperti Crouching Tiger Hidden Dragon dan Yes, Madam.



Michelle Yeoh Buktikan Mimpi Bisa Jadi Kenyataan



“Untuk semua anak laki-laki dan perempuan yang terlihat seperti saya menonton malam ini, ini adalah mercusuar harapan dan kemungkinan,” kata Yeoh dari atas panggung. “Ini adalah bukti bahwa mimpi memang menjadi kenyataan. Dan wahai para perempuan, jangan biarkan siapa pun memberi tahu Anda bahwa Anda pernah melewati masa jaya Anda. Jangan pernah menyerah."

Aktris Terbaik Michelle Yeoh berpose dengan Piala Oscar-nya di ruang foto Academy Awards ke-95 di Hollywood, Los Angeles, California, AS, 12 Maret 2023. REUTERS/Mike Blake

Michelle Yeoh mendedikasikan penghargaan tersebut untuk ibunya dan semua ibu di dunia. “Mereka benar-benar pahlawan super, dan tanpa mereka, tidak seorang pun dari kita akan berada di sini malam ini,” katanya.



Michelle Yeoh Jadi Aktris Asia Ketiga yang Menangkan Oscar



Dalam sejarah Oscar, Michelle Yeoh menjadi perempuan Asia ketiga yang menang setelah Youn Yuh Jung dari Korea Selatan untuk film Minari dan Miyoshi Umeki dari Jepang untuk film Sayonara. Namun, Michelle Yeoh menjadi yang pertama dalam kategori utama yang memenangkan hadiah akting. Michelle Yeoh mengalahkan Cate Blanchett (Tár), Michelle Williams (The Fabelmans), Andrea Riseborough (To Leslie), dan Ana de Armas untuk (Blonde).

Saat dia keluar dari panggung, Michelle Yeoh berteriak, "Terima kasih kepada Akademi - ini adalah sejarah yang sedang dibuat!"

Michelle Yeoh dalam Everything Everywhere All at Once



Michelle Yeoh berperan sebagai Evelyn Quan Wang di film Everything Everywhere All at Once. Evelyn Quan Wang adalah seorang perempuan Cina-Amerika yang menjalankan usaha binatu dengan suaminya. Ia diaudit oleh Internal Revenue Service yang kemudian mengetahui bahwa dia harus terhubung dengan versi dirinya sendiri dari semesta paralel lain untuk mencegah makhluk yang kuat menyebabkan kehancuran multiverse. Film drama komedi absurd Amerika Serikat ini ditulis dan disutradarai oleh Daniel Kwan dan Daniel Scheinert atau Daniels, yang memproduksinya bersama Russo Brothers.

Sebelum Oscar, Michelle Yeoh memenangkan Piala Golden Globe pertamanya dalam usia 60 tahun berkat film Everything Everywhere All at Once. Michelle Yeoh dinobatkan sebagai Aktris Terbaik dalam kategori film, musikal atau komedi di ajang Golden Globe 2023 yang digelar di Beverly Hilton Hotel, California, Amerika Serikat pada Selasa malam, 10 Januari 2023 waktu setempat.

