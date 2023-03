Mengenal Cha Eun Woo, Idola K-Pop Astro yang makin Populer Kariernya sebagai Aktor

TEMPO.CO, Jakarta - Cha Eun Woo disoroti para penggemarnya setelah adanya kabar idola K-pop itu melanjutkan pendidikan pascasarjana atau S2. Mengutip Korea Boo dan Kpop Hit, Eun Woo enggan aktivitas akademiknya diketahui publik.

Mengenal Cha Eun Woo

X

Mengutip AsianWiki, pemilik nama asli Lee Dong Min itu lahir pada 30 Maret 1997. Ia menempuh pendidikan di Suri Middle School, Suri High School, Hanlim Multi Art School. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Sungkyunkwan, jurusan seni pertunjukan, dikutip dari Top Star News.

Cha Eun Woo memulai debutnya sebagai aktor dengan peran kecil dalam film My Brilliant Life. Pada 2015, ia bersama anggota Astro lainnya berpartisipasi dalam web-drama To Be Continued. Pada Februari 2016, Astro memulai debutnya dengan album mini Spring Up. Ia juga berpartisipasi dalam beberapa variety show khusus Chuseok, salah satunya Replies That Make Us Flutter.

Mengutip KpopHerald, Eun Woo juga pernah menjadi pembawa acara Show! Music Core dari 2016 sampai 2018. Pada 2016, ia berkesempatan membintangi web drama My Romantic Some Recipe. Dari sini, nama Eun Woo sebagai aktor secara perlahan semakin menanjak. Ia bermain dalam beberapa drama, yaitu Hit the Top (2017), Sweet Revenge (2017), dan Top Management (2018).

Pada 2018, ia mendapat peran utamanya melalui serial komedi romantis, Gangnam Beauty. Drama itu pula yang membuat namanya semakin populer di dunia hiburan Korea. Ia termasuk dalam Men of the Year GQ Korea.

Pada 2019, Eun Woo bersama Shin Se Kyung membintangi drama sejarah Rookie Historian Goo Hae-ryung. Ia berperan sebagai bangsawan yang menjadi novelis roman. Ia menerima Penghargaan Excellent Actor dan Penghargaan Best Couple dengan Shin di MBC Drama Awards.

Pada 2020, Eun Woo makin meningkat popularitasnya melalui perannya dalam drama romantis True Beauty. Ia juga meraih Rookie Award SBS Entertainment Awards 2020. Ia kembali dalam dunia musik merilis Lagu balada untuk soundtrack Under The Oak Tree berjudul Don't Cry, My Love.

Mengutip Naver, pada 2022, Cha Eun Woo merilis lagu Focus on Me dan membintangi Decibel. Pada 30 Desember 2022, Fantagio merilis pernyataan, Eun Woo telah memutuskan untuk memperbarui kontraknya dengan agensi bersama Astro. Baru-baru ini, diumumkan ia membintangi drama romantis fantasi yang diadaptasi dari webtoon berjudul A Good Day to Be a Dog.

