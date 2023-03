Dua Aktor Sunda yang Pernah Bermain di Film John Wick

TEMPO.CO, Jakarta - John Wick chapter 4 akan tayang sebentar lagi. Di film itu, Keanu Reeves akan beradu akting degan aktor bela diri Donny Yen. Seri John Wick memang kerap menampilkan seni bela diri dari berbagai belahan bumi termasuk Indonesia yang pernah dimuat di John Wick episode 3.

Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman adalah dua pesilat dari Indonesia yang dipilih berlaga dalam film John Wick 3. Keduanya berhasil berlaga dalam bersama Keanu Reeves dan Halle Berry. Berikut profil kedua pesilat tersebut :

1. Yayan Ruhian

Sebelum menjadi seorang aktor, pria kelahiran Tasikmalaya 19 Oktober 1986 memang sudah menekuni dunia pencak silat dan seni bela diri. Pada 2009, Yayan menjadi koreografer pada Film Merantau sebagai pengarah silat Harimau dan silat Minang, namun karena tidak ada yang sesuai dengan kriteria, akhirnya Yayan yang ditunjuk memerankan Eric pada film tersebut.

Dua tahun berikutnya, Yayan terpilih menjadi pemeran Mad Dog dalam film The Raid, Aktingnya yang bagus tersebut membuat Yayan terpilih kembali menjadi Prakoso dalam sekeul dari The Raid 2 : Berandal. Kehebatannya dalam silat, ternyata sudah ia peroleh sejak umur belasan tahun, Yayan menekuni seni bela diri di perguruan Pencak Silat Tenaga Dasar (PSTD) Indonesia sejak usianya 13 tahun. Hingga saat ini Yayan masih aktif di perguruan yang membesarkan namanya tersebut menjadi seorang pelatih silat untuk pasukan pengamanan presiden.

2. Cecep Arif Rahman

Cecep Arif Rahman adalah seorang aktor, atlet dan pesilat Indonesia. Pria yang lahir di Garut ini mempelajari seni bela diri dari perguruan silat Panglipur. Pria yang akrab disapa Kang Cecep ini juga belajar dari guru silat lainnya, salah satunya adalah R. Enni Rukmini Sekarningrat.

Sebelum menjadi aktor, Cecep dulunya adalah seorang guru SD di Tegal Panjang 3, Sucinaraja, Garut. Dirinya juga mendapat tugas untuk mengelola tata usaha sekolah. Di tahun 1990-an Cecep berhasil menyabet juara pertama dari kejuaraan pencak silat internasional di Thailand, ia rutin hadir di festival bela diri Bercy hingga bisa berkenalan dengan Iko Uwais dan Yayan Ruhian pada 2006. Di tahun 2008 Cecep dihubungi untuk membantu Iko dan Yayan dalam pembuatan film Merantau, namun Cecep menolak karena saat itu dirinya baru saja diangkat menjadi PNS.

Seakan tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Cecep akhirnya bergabung dengan Iko dan Yayan dalam film The Raid 2 : Berandal pada 2013, Aksinya sebagai The Assasin dalam film tersebut membuat namanya semakin bersinar, hingga dirinya berhasil membitangi sejumlah film Hollywood seperti Star Wars : The Force Awakens dan John Wick : Chapter 3 – Parabellum.

MELINDA KUSUMA NINGRUM

