BLINK Tidak Dapat Tiket Nonton BLACKPINK, Jadi Penonton dari Luar, Kreativitas Tetap Jalan

TEMPO.CO, Jakarta - Konser Blackpink World Tour Born Pink Jakarta sukses membius BLINK, nama fandom girl group itu di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu, 11 Maret 2023. Sebanyak 70 ribu orang mengantongi tiket dari Rp 1,3 juta sampai Rp 3,8 juta melalui war ticket yang dijual pada pertengahan November tahun lalu.

Perang tiket demi menonton Jennie, Lisa, Rose, dan Jisoo yang melelahkan itu terbayar dengan penampilan mereka malam ini dan besok. Stadion GBK berubah menjadi lautan merah jambu atau pink di luar dan dalam stadion. Mereka meneriakkan nama empat gadis Korean dan Thailand itu dan turut bernyanyi bersama.

BLINK Perjuangan Turut Bernyanyi Bersama BLACKPINK

Baca Juga: Lisa Blackpink Ungkap Rutinitas Riasan Alami dalam Waktu Kurang dari 5 Menit

Kemeriahan tak hanya di dalam stadion, yang merasakan kemewahan melihat langsung gaya Jennie dan kawan-kawan membius mereka lewat aksi panggung dan tarian mereka. Di luar stadion, para BLINK 'perjuangan' ini turut bernyanyi bersama, terutama di pintu 8-10. Mereka mengandalkan suara BLACKPINK yang terdengar dari luar stadion. Meski disekat pagar dan jarak sekitar 200 meter dari panggung, ratusan orang, laki-laki dan perempuan kompak menyanyikan lagu 'Don't Know What to Do'.

X

Fans BLACKPINK menonton dari luar stadion. Foto: Twitter @el_lewe.

I don't know what to do without you, yeah

I don't know what to do without you, yeah

I don't know what to do without

You, you, you

You know, I don't know what to do

Don't know what to do....

Saat bernyanyi, mereka turut menggoyangkan ponsel yang sengaja dinyalakan, seolah BLACKPINK benar-benar tampil di depan mata mereka. Mereka berjoget dan mencari kebahagiaan meski tidak mendapatkan tiket. Keriuhan fans BLACKPINK ini menjadi perhatian menarik dan menghiasi linimasa Twitter.

"Antusiasme fans BLACKPINK. #cumadiJakarta. Warga +62 emang kreatif," cuit @el_lewe. Cuitan ini diretweet lebih dari 400-an pengguna Twitter. "Tolong banget ini CAT berapa ya seru banget di luar stadium," tulis @tobx***.

Pilihan Editor: Tampil Bersama Jennie BLACKPINK, Sikap Park Seo Joon Tuai Pujian