Usia Hanya Angka, Deep Purple Tampil Garang, Jokowi Tak Beranjak hingga Konser Usai

TEMPO.CO, Jakarta - Deep Purple sukses memuaskan ribuan pecinta musik cadas yang menonton perhelatan konser mereka di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Jumat malam, 10 Maret 2023. Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Jokowi dan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bahkan tidak beranjak dari tempat duduknya hingga konser berakhir pada sekitar pukul 23.30 WIB.

Usia Personel Deep Purple Hanya Angka

Mengawali penampilannya di panggung konser, Deep Purple menyuguhkan lagu pertama berjudul 'Highway Star' yang membuat suasana Edutorium langsung terasa panas. Usia mereka di kisaran 70-an, seperti hanya angka. Energi Simon McBride, personel termuda berusia 43 tahun, seolah menular ke mereka.

Gebukan drum Ian Paice yang berpadu dengan petikan bass Roger Glover memberondong seluruh area Edutorium UMS. Tak lama, Simon McBride pun turut bergabung dengan sejumlah riff kuat yang seirama dengan setelan keyboard Don Airey, disusul pula dengan entakan suara serak kuat Ian Gillan.

X

Tanpa jeda, mereka kemudiam beranjak membawakan lagu 'Picture of Home' dan 'No Need To Shout'. Saat lagu ketiga usai dinyanyikan, sang vokalis, Ian Gillan menyempatkan diri untuk menyapa penonton. Lalu mereka lanjut menyuguhkan lagu keempat yang berjudul 'Nothing at All'.

Lagu berjudul 'Uncommon Man' terpilih menjadi salah satu single yang turut dipersembahkan Ian Gillan dan kawan-kawannya malam itu. Lagu itu mereka dedikasikan untuk Jon Lord, keyboardist Deep Purple yang telah meninggal. "Lagu ini kami dedikasikan untuk Jon Lord," ucap Ian.

Penampilan prima Deep Purple diteruskan dengan lagu 'Lazy', 'When A Blind Man Cries', 'Anya', 'Perfect Stranger', 'Space Trucking', serta lagu andalan 'Smoke on The Water'.

Saat 'Smoke on The Water' usai dinyanyikan, Ian Gillan sempat berpamitan untuk mengakhiri konser. Namun para penonton kemudian berseru. "We want more! We want more! We want more!"

Tanpa disangka, Ian Gillan dan kawan-kawan kembali mengguncang panggung dengan lagu 'Hush'. Selepas itu, lagu 'Black Night' menjadi lagu penutup konser mereka, Deep Purple World Tour malam itu.

Pilihan Editor: Presiden Jokowi sudah Beli Tiket Konser Deep Purple, Gibran Hapalkan Lirik Lagunya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.