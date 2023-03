Daftar Drama dan Film yang Dibintangi Lee Je Hoon, Pemeran Taxi Driver 2

Taxi Driver 2 (2023) sebagai Kim Do Ki, tayang di SBS.

One Dollar Lawyer (2022) sebagai Lee Je Hoon (Cameo ep.6) tayang di SBS.

Move to Heaven (2021) sebagai Cho Sang Gu, tayang di Netflix.

Hot Stove League (2019-2020) sebagai CEO of PF Company (Cameo ep.16), tayang di SBS.

Where Star Land (2018) sebagai Lee Soo Yeon, tayang di SBS.

Tomorrow With You (2017) sebagai Yoo So Joon, tayang di tvN.