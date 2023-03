TEMPO.CO, Jakarta - Nama artis asal Korea Selatan, Kim Sae Ron, tengah menjadi topik hangat di media sosial, khususnya penggemar film dan drama Korea. Pemeran dari drama The Great Shaman Ga Do Shim tersebut sedang tersandung kasus hukum di negaranya.

Kasus Kim Sae Ron

Kim Sae Ron baru saja menjalani sidang perdananya akibat menyetir mobil dalam keadaan mabuk. Akibatnya, Kim Sae Ron menabrak gardu listrik yang menyebabkan pemadaman listrik di bangunan sekitarnya.

Pada sidang pertamanya ini, Kim Sae Ron menyampaikan permintaan maaf atas musibah yang diperbuatnya. Dia juga mengatakan akan berhenti minum dan menjual kendaraannya. Melalui sidang ini, Kim Sae Ron harus membayar denda sebesar KRW 20 juta atau setara dengan Rp 234 juta.

Berita kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian Kim Sae Ron ini membuat namanya menjadi pusat perhatian netizen. Kim Sae Ron adalah artis yang memulai kariernya di usia belia ini sudah membintangi banyak drama dan film Korea populer. Akibat mengemudi mabuk ini, Kim Sae Ron harus hiatus dari industri hiburan yang telah membesarkan namanya.

Aktris Korea Selatan, Kim Sae Ron. Instagram/@ron_sae.

Berikut rangkuman informasi mengenai profil Kim Sae Ron, artis Korea yang disidang karena mabuk.

Biodata Singkat Kim Sae Ron

Nama lengkap: Kim Sae Ron

Tempat lahir: Seoul, Korea Selatan

Tanggal lahir: 31 Juli 2000

Agensi: Gold Medalist

Tahun debut: 2009

Media sosial: ron_sae (Instagram), @yuk0731 (Twitter)

Tinggi badan: 167 cm

Golongan darah: B

Zodiak: Leo

Perjalanan Karier Kim Sae Ron

Kim Sae Ron sudah memulai kariernya di dunia hiburan Korea Selatan sejak masih belia. Dia bahkan menjadi salah satu artis cilik populer pada masanya. Perempuan kelahiran 2000 ini pertama kali menjalani debut akting dengan membintangi sebuah film berjudul A Brand New Life yang tayang pada 2009 silam.

Pada film pertamanya, Kim Sae Ron berhasil mendapatkan peran utama sebagai Jin Hee. Diceritakan, Jin Hee adalah gadis berusia sembilan tahun yang diadopsi oleh pasangan Prancis setelah ditinggalkan oleh ayahnya di panti asuhan. Film ini membuat Kim Sae Ron diundang ke Cannes Film Festival dan menjadi artis termuda yang hadir dalam pemutaran khusus.

Setahun berselang, Kim Sae Ron membintangi film The Man from Nowhere bersama aktor kenamaan Won Bin. Film ini berhasil menjadi film terlaris di Korea Selatan pada 2010 lalu.

Memiliki bakat yang luar biasa, Kim Sae Ron melebarkan sayapnya dengan bermain dalam sebuah serial drama. Drama pertamanya berjudul Can You Hear My Heart? yang tayang pada 2011 dan berperan sebagai Bong Woo Ri muda. Dia berhasil mendapatkan peran utama melalui drama Snowy Road sebagai Kang Young Ae pada 2015 lalu.

Meski sudah menjadi artis sejak kecil, tetapi Kim Sae Ron mampu menyelesaikan pendidikan sekolahnya dan menjadi salah satu mahasiswa di universitas ternama Korea. Setelah lulus dari School of performing Arts Seoul (SOPA), Kim Sae Ron melanjutkan pendidikannya di Chung Ang University jurusan Performing Arts and Film Studies.

Daftar Drama dan Film Kim Sae Ron

Sepanjang kariernya sebagai seorang aktris, Kim Sae Ron telah membintangi banyak judul drama dan film Korea. Berikut daftar drama dan film Kim Sae Ron.

Drama:

S The Great Shaman Ga Doo Shim (KakaoTV/2021) sebagai Ga Doo Shim Nobody Knows (SBS/2020) sebagai Cha Young Jin muda Love Playlist Season 4 (Naver TV Cast/2019) sebagai Seo Ji Min Leverage (TV Chosun/2019) sebagai Go Na Byul Secret Healer (JTBC/2016) sebagai Princess Seori/ Yeon Hee To Be Continued (Naver TV/2015) sebagai Jung Ah Rin Glamorous Temptation (MBC/2015) sebagai Young Shin Eun Soo Snowy Road (KBS1/2015) sebagai Kang Young Ae Hi! School: Love On (KBS2/2014) sebagai Lee Seul Bi The Queen's Classroom (MBC/2013) sebagai Kim Seo Hyun Missing You (MBC/2012) sebagai Bora Mom Is Acting Up (MBC/2012) sebagai Park Sae Ron I Need Romance 2012 (tvN/2012) sebagai Yoon Gi Hyun Fashion King (SBS/2012) sebagai Lee Ga Young muda Heaven's Garden (Channel A/2011) sebagai Kang Eun Soo Can You Hear My Heart? (MBC/2011) sebagai Bong Woo Ri muda

Film:

The Villagers (2018) sebagai Kang Yoo Jin Snowy Road (2017) sebagai Kang Yeong Ae The Great Actor (2016) sebagai cameo Manhole (2014) sebagai Soo Jung A Girl at My Door (2014) sebagai Sun Do Hee Manshin: Ten Thousand Spirits (2014) sebagai Kim Geum Hwa remaja The Neighbor (2012) sebagai Yoo Soo Yeon/ Won Yeo Seon Barbie (2012) sebagai Soon Young I Am a Dad (2011) sebagai Han Min Ji The Man from Nowhere (2010) sebagai Jung So Mi A Brand New Life (2009) sebagai Jin Hee

Itulah rangkuman informasi mengenai profil Kim Sae Ron, artis Korea yang disidang karena mabuk. Semoga bermanfaat.

RADEN PUTRI

