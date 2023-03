5 Fakta Menarik Jimin BTS yang Pamer Foto untuk Album Solonya Face

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan, Jimin BTS merilis foto untuk album solonya, Face, dikutip dari Koreaboo. Jimin terlihat di ruangan yang dipenuhi furnitur berlapis kain. Baru-baru ini juga Jimin menandatangani kesepakatan sebagai duta merek mewah Tiffany & Co. Pengumuman merek tersebut pada Kamis, 2 Maret 2023.

Jimin BTS menjadi idola K-Pop kedua yang membuat kesepakatan dengan Tiffany & Co dalam beberapa tahun belakangan setelah Rose Blackpink diluncurkan sebagai duta merek pada 2021. Mengutip buku BTS: The K-pop Pioneer, Jimin penyanyi dan anggota Bangtan Boys atau BTS kelahiran Busan, Korea Selatan, pada 13 Oktober 1995. Ia bernama lengkap Park Ji Min.

Fakta Jimin BTS

Berikut deretan fakta unik Jimin BTS, dikutip dari Kpopping dan Kprofiles.

X

1. Terampil tarian modern

Jimin siswa terbaik tarian modern, sebelum ke Korea Arts High School. Saat di Korea Arts High School Jimin sekelas dengan rekannya, V. Jimin personel terakhir yang bergabung di BTS. Ia sempat mengira personel pertama BTS itu Jin. Sedangkan yang ketujuh Suga.

2. Mata Jimin

Bagian sekitar mata kiri Jimin pernah terluka, karena terbentur dudukan toilet. Ia menjalani penanganan medis sampai delapan jahitan. Jimin sempat harus menggunakan eyeliner saat berlatih koreografi untuk bisa menunjukkan ekspresi yang kuat.

3. Kendo

Jimin berlatih kendo selama 8 tahun, karena terinspirasi Zoro di One Piece yang menurut dia terlihat keren. Impian Jimin saat kecil adalah menjadi pendekar pedang terbaik di dunia.

4. Keinginan unik

Menurut Jimin, jika bisa memiliki kekuatan super, ia ingin berbicara dengan anjing. Hal yang dingin dimiliki Jimin dari anggota BTS lainnya, yaitu tinggi seperti Rap Monster, bakat dan tatapan V, kebersihan J-Hope, pengetahuan Suga.

5. Kencan ideal

Kencan ideal menurut Jimin, duduk di bangku minum bersama di pedesaan sambil berpegangan tangan. Lagu favorit Jimin saat karaoke, Only Look At Me milik Taeyang, karena kenangan cintanya yang bertepuk sebelah tangan pada masa lalu.

Pilihan Editor: Profil Jimin BTS, Idola K-Pop yang Baru Saja Menjadi Duta Tiffany & Co

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.