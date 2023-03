10 Film Horor Jepang, dari Inspirasi Urban Legend Hingga Kisah Nyata

TEMPO.CO, Jakarta - Film Jepang kerap menjadi sorotan karena selalu berhasil menyajikan sesuatu yang berbeda dalam filmnya. Salah satunya adalah penyajian nuansa dan karakter filmnya yang memiliki ciri khas sehingga disukai para penonton seperti di film horor Jepang.

Totalitas industri perfilman Jepang dalam membuat film horor selalu berhasil mendapatkan sambutan baik dari para pecinta film. Bahkan, beberapa film horor Jepang diketahui diangkat dari kisah urban legend yang populer di masyarakat. Selain itu, beberapa juga ada yang terinspirasi dari kisah nyata. Berikut 10 film horor Jepang, dari urban legend sampai adaptasi dari kisah nyata, dilansir dari https://www.imdb.com/.

1. Kwaidan (1964)

Film horor Jepang yang pertama adalah Kwaidan yang pertama kali dirilis pada 1964 lalu. Film ini diangkat dari cerita urban legend tentang Yuki Onna. Yuki Onna adalah hantu perempuan cantik dengan kulit pucat dan berambut panjang yang kerap menggunakan kimono putih. Film ini diangkat menjadi film di bawah arahan sutradara Masaki Kobayashi.

2. Hanako-san of the Toilet (1998)

Film horor ini terinspirasi dari kisah urban legend Jepang yang berjudul Hanako. Hanako adalah hantu cilik yang menghuni bilik toilet nomor tiga di sebuah sekolah . Dia meninggal karena bunuh diri setelah disiksa oleh orang tuanya dan dirundung oleh temannya.

3. Ju on: The Cursed (2000)

Ju on: The Cursed adalah film pertama dari seri film Ju-On. Film ini mengadaptasi kisah urban Kayako Saeki. Dia adalah seorang istri yang dibunuh oleh suaminya dan menjadi arwah gentayangan. Setelah nyawanya dihabisi, Kayako pun bangkit dan menuntut balas dendam kepada suaminya, Takeo.

4. Suicide Club (2001)

Suicide Club atau Jisatsu Sakuru adalah film horor indie Jepang yang disutradarai oleh Sion Sono. Film ini bercerita tentang eksplorasi bunuh diri mengerikan yang tiba-tiba terjadi di seluruh wilayah Jepang. Seorang detektif pun berusaha untuk mengungkapkan misteri dibalik kejadian ini.

5. Dark Water (2002)

Dark Water adalah film horor Jepang yang bercerita tentang seorang ibu yang berjuang mendapatkan hak asuh anaknya setelah bercerai dengan sang suami. Setelah mendapatkan tuntutannya, sang ibu dan anaknya pun pindah ke apartemen baru. Sayangnya, mereka justru diganggu oleh hantu yang ingin membawa mereka ke alam gaib.

6. Marebito (2004)

Marebito merupakan film horor klasik yang bercerita tentang juru kamera lepas yang memiliki obsesi dengan rasa takut. Obsesinya membuat dia menyelidiki sebuah cerita urban yang melegenda di Jepang. Kisah urban tersebut ternyata melibatkan roh misterius yang menghuni dan menghantui kereta bawah tanah di Tokyo.

7. Noroi: The Curse (2005)

Film horor Jepang yang selanjutnya adalah Noroi: The Curse. Ini merupakan film yang berisi cuplikan dokumenter yang belum selesai. Diketahui, dokumenter tersebut dibuat oleh peneliti paranormal yang ingin mencari tahu asal usul suatu peristiwa misterius. Sayangnya, sebelum dokumenter tersebut selesai, sang peneliti menghilang dan hanya meninggalkan rekamannya. Rekaman tersebut pun diangkat menjadi film oleh Koji Shiraishi sebagai sutradara.

8. Howling Village (2009)

Film horor ini diangkat dari kisah urban legend sebuah desa terpencil yang misterius. Diceritakan, di desa tersebut terdapat seekor anjing, namun anjing tersebut dibunuh oleh pemiliknya karena merasa terganggu dengan lolongannya. Setelah peristiwa tersebut, desa tersebut seperti dikutuk dan banyak terjadi hal-hal mengerikan.

9. One Cut of The Dead (2017)

One Cut of The Dead adalah salah satu film horor komedi Jepang karya sutradara Shinichiro Ueda. Film ini bercerita tentang sekelompok kru film yang sedang melakukan syuting film zombie. Kru ini mengambil lokasi di bekas eksperimen militer Jepang. Sayangnya, para kru tidak sengaja membangkitkan zombie yang berada di lokasi tersebut.

10. Suicide Forest Village (2021)

Film horor Jepang yang terakhir adalah Suicide Forest Village. Film ini mengangkat cerita tentang sebuah kotak misterius yang tiba-tiba muncul di desa Jukai dan menyebarkan kutukan. Desa Jukai sendiri terletak di pedalaman hutan Jukai, yang sering menjadi tempat bunuh diri.

RADEN PUTRI

