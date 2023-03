Terungkap Percakapan Park Seo Joon dan Jennie BLACKPINK di Paris Fashion Week 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Park Seo Joon dan anggota grup BLACKPINK, Jennie terlihat bersama di acara Channel 2023/2024 Fall/Winter Fashion Show yang diadakan di Paris Fashion Week, Selasa, 7 Maret 2023. Netizen dunia heboh dengan interaksi mereka yang terlihat akrab.

Dalam pertemuan tersebut, Park Seo Joon terlihat membicarakan sesuatu yang mengundang gelak tawa sang penyanyi lagu Solo tersebut. Mengutip Soompi, dalam sebuah tayangan video yang diuggah oleh @Spurmagazine, Jennie BLACKPINK awalnya bertanya kepada Park Seo Joon apakah dirinya tersenyum.

Aktor pemain utama drama She Was Pretty tersebut menjawab pertanyaan Jennie, "Ya, sedikit." Jawabannya ini membuat Jennie tertawa dan berkata "sebentar," sambil menolehkan mukanya ke arah belakang.

Melihat reaksi Jennie, Park Seo Joon berinisiatif untuk menutupinya dari awak media sambil berkata, "Aku akan menutupimu." sambil membelakangi kamera. Jennie kembali mengarah kamera dan berkata "Aku baik-baik saja. Sedikit senyuman, sedikit," tuturnya dikutip melalui Korea Boo. Keduanya kemudian melanjutkan pemotretan sambil sedikit tersenyum dengan awak media.

Interaksi Park Seo Joon dan Jennie BLACKPINK yang Tak Diduga

Dilansir melalui Koreaboo, netizen awalnya tidak mengira akan ada interaksi antara Jennie BLACKPINK dengan Park Seo Joon. Selain itu, Jennie juga mengunggah foto Park Seo Joon, pada Selasa, 7 Maret 2023. Hal ini membuat Park Seo Joon menjadi aktor pertama yang debut di media sosial Jennie dan menjadi artis laki-laki kedua, setelah Song Mino yang fotonya turut diunggah oleh penyanyi lagu Kill This Love.

Penggemar juga menunjukkan dukungan mereka supaya Jennie dan Park Seo Joon dapat berada dalam suatu drama di masa mendatang. "Jennie dan Seo Joon harus bermain Kdrama secepatnya... Kemistri mereka gila. Aku hampir mati," tulis seorang penggemar Jennie di unggahannya.

Sebelumnya, Park Seo Joon mendapatkan pujian dari publik atas sikap gentleman yang dirinya lakukan saat bersama dengan Jennie BLACKPINK. Lawan main Kim Ji Won dalam drama Fight For My Way ini terlihat melakukan hand manner saat berpose dengan Jennie. Saat proses pemotretan, Park Seo Joon berpose seakan merangkul pinggang Jennie, padahal tangannya tidak menyentuh sama sekali.

