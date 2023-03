Mengenal Park Seo Joon dan Perjalanan Kariernya sebagai Aktor

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Park Seo Joon disoroti para penggemarnya saat dipertemukam dengan Jennie BLACKPINK dalam acara Chanel's Fall-Winter 2023-2024 Ready-to-Wear di Paris Fashion Week, pada Selasa, 7 Maret 2023, dikutip dari Kdrama Stars.

Profil Park Seo Joon

Mengutip Asian Wiki, Park Seo Joon lahir pada 16 Desember 1988. Ia memulai wajib militernya pada 2008, saat berusia 20 tahun. Pada ada 2010, ia berhenti dari kegiatan wajib militernya, sebagaimana tertulis dalam Internasional Business Times.

Pada 2011, Seo Joon memulai debutnya sebagai aktor di bawah naungan Key East Entertainment. Ia memulai debutnya dalam drama Dream High 2 sebagai peran pendukung Pada 2012, ia tampil dalam komedi situasi (sitkom) keluarga berjudul Shut Up Family. Dari sana, namanya mulai dikenal oleh publik, meskipun tidak masif.

Pada 2013, Seo Joon mulai mendapat banyak penggemar berkat perannya dalam drama Pot of Gold. Kelihaian dia sebagai aktor semakin terlihat yang membuatnya berhasil terpilih menjadi pembawa acara penghargaan SBS dan memenangi penghargaan Aktor Pendatang Baru.

Pada 2014, Seo Joon berhasil mendapat peran utamanya dalam A Witch’s Love, meskipun itu hanya drama kabel. Satu tahun kemudian, ia menjadi subpemeran untuk drama perusahaan penyiaran utama Kill Me, Heal Me. Pada 2015, ia berhasil mendapat peran utama pertama dalam drama saluran utama berjudul She Was Pretty. Kariernya pun perlahan meningkat dan mulai mendapat tawaran bermain menjadi peran utama.

Pada 2017, Seo Joon berhasil memikat minat publik yang sangat drastis berkat perannya dalam serial Fight For My Way. Masih pada tahun yang sama, ia juga membintangi film Midnight Runners sekaligus menjadi tanda peran utamanya dalam film. Ia memenangi penghargaan Aktor Pendatang Baru Terbaik di upacara penghargaan film besar, seperti Grand Bell Awards dan Korean Association of Film Critics Awards, dilansir Korean Film.

Pada 2018, Seo Joon membintangi drama tvN What's Wrong With Secretary Kim yang juga mendapat kesuksesan besar. Setelah itu, ia menjadi peran utama dalam Itaewon Class pada 2020. Seo Joon juga dinominasikan untuk Aktor Terbaik Televisi di Baeksang Arts Awards ke-56, seperti dikutip Korea Times.

Mengutip Koreaboo, Park Seo Joon akan membintangi Dream yang akan dirilis pada 2023. Merujuk Alto Broadcasting System-Chronicle Broadcasting Network (ABS-CBN), ia juga akan tampil sebagai Pangeran Yan dalam film garapan MCU The Marvels pada 2023.

