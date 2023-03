BLACKPINK Kembali Pecahkan Rekor Dunia Guinness, Geser Posisi Little Mix

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-pop, BLACKPINK kembali memecahkan Guinness World Record sebagai grup wanita yang paling banyak didengarkan di Spotify. Mengutip dari Guinness World Record, saat ini lagu-lagu BLACKPINK telah diputar sebanyak 8,8 miliar kali. Lagu paling populer mereka adalah How You Like That dengan 746 juta kali, diikuti dengan Kill This Love dengan 672 juta kali, dan Ddu-du-ddu-du sebanyak 574 juta kali.

Dikutip melalui NPR, grup wanita di bawah naungan YG Entertainment itu berhasil menggeser Little Mix, grup musik asal Inggris yang sebelumnya memegang rekor sebagai grup wanita dengan streamer terbanyak.

Daftar Rekor Dunia BLACKPINK

BLACKPINK memiliki 4 anggota, yaitu Jisoo, Jennie, Lisa, dan Rose. Mereka debut pada 2016 dengan lagu Whistle dan popularitasnya mulai naik pada 2018 dengan lagu Ddu-du-ddu-du. Mengutip NPR, berkat popularitasnya, BLACKPINK, BTS, dan EXO membantu menaikkan K-Pop ke mata dunia, Amerika Serikat, dan secara daring.

Grup penyanyi lagu As If It's Your Last ini juga sering menorehkan berbagai rekor dunia. Dilansir melalui NPR, BLACKPINK menjadi K-Pop grup wanita yang memegang rekor penjualan nomor 1 di Inggris dan Amerika Serikat. BLACKPINK juga menjadi grup K-Pop wanita pertama yang tampil di Coachella, mengalahkan Justin Bieber sebagai pemilik subscriber di Youtube terbanyak, dan masih banyak penghargaan untuk karya mereka.

BLACKPINK Berterima Kasih ke BLINK

"Ini sangat mengejutkan bagi kami. Seluruh rekor (yang kami dapatkan) merupakan hasil dari penggemar kami, BLINK, dan dukungan tanpa syarat mereka," ujar Jennie BLACKPINK, dikutip dari Billboard pada acara Grammy.

Jennie melanjutkan bahwa dirinya merasa sangat beruntung akan kehadiran BLINK. Selain itu, para penggemar juga menjadi motivasinya untuk terus berkarya. "Setiap harinya, kami berusaha menyadari seberapa beruntungnya kami, tapi lebih dari beban, kami siap untuk memberikan yang terbaik kembali (kepada para penggemar). (Penghargaan dan dukungan) hanya menjadi motivasi bagi kami untuk terus melangkah jauh lebih ke depan dibandingkan dengan apa yang kami impikan dulu," ujar penyanyi lagu Solo tersebut.

GABRIELLA AMANDA | GUINNESS WORLD RECORD | NPR | BILLBOARD

Pilihan Editor: Pink Venom Jadi Lagu Tercepat Raih 400 Juta Streaming di Spotify dari Idol K-Pop Wanita

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.