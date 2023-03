Band Metal Muntah Kawat, Siap Meramaikan Hammersonic 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Hammersonic Festival 2023 menampilkan band-band metal dari berbagai negara. Salah satu yang cukup menyita perhatian adalah band bernama Muntah Kawat.

Dilansir dari laman resmi djarumcoklat, Muntah Kawat Band adalah salah satu band grindcore yang berasal dari Medan. Berdiri pada tahun 2004, Band ini terdiri dari lima anggota, yaitu Thomie (vokal), Dicky Ferdiansyah (gitar), Putra Aesthetica (bass), Rizal Munthe (gitar), dan Rizky Apriansyah (drum).

Muntah Kawat Band terkenal dengan musiknya yang agresif dan keras. Mereka memainkan jenis musik yang disebut grindcore, genre musik yang berkembang dari musik hardcore punk dan death metal. Grindcore dikenal dengan tempo yang sangat cepat, vokal yang serak dan distorsi gitar yang sangat tinggi.

Band ini dibentuk pada tahun 2004 dan sejak saat itu telah merilis beberapa album dan EP. Album pertama mereka, yang berjudul "Perlahan Pasti Mati", dirilis pada tahun 2006. Mereka juga sering tampil dalam acara-acara musik underground di berbagai kota di Indonesia.

Muntah Kawat Band sering dianggap sebagai salah satu band yang membawa pengaruh kuat dalam scene musik underground Indonesia. Mereka dikenal sebagai band yang gigih dan tidak pernah berhenti untuk mengejar cita-citanya. Muntah Kawat juga dikenal karena konsistensi mereka dalam mempertahankan identitas musik mereka yang unik dan berbeda dari band-band lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Muntah Kawat Band semakin aktif dan berhasil menarik perhatian media dan industri musik Indonesia. Dengan musik yang mereka mainkan dan pesan-pesan kritis yang disampaikan melalui lirik-lirik mereka, Muntah Kawat Band menjadi bukti bahwa musik underground Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang dan memberikan pengaruh positif dalam masyarakat.

Dalam gelaran Festival Hammersonic 2023 Rise of the Empire. Muntah Kawat akan berbagi panggung bersama Revenge the Fate dan For Revenge.

Hammersonic Festival adalah salah satu festival musik metal terbesar di Indonesia yang diadakan setiap tahun di Jakarta. Seperti dilansir dari Tempo.co, festival ini pertama kali diadakan pada tahun 2012 dan sejak itu telah menjadi acara tahunan yang sangat dinantikan oleh para penggemar musik metal di Indonesia.

Hammersonic Festival menampilkan beberapa band metal terkenal dari seluruh dunia, seperti Lamb of God, Slipknot, Megadeth, dan Trivium. Selain itu, festival ini juga menampilkan band-band metal lokal yang sedang naik daun di Indonesia, seperti Burgerkill, Seringai, dan Kekal.

Selain menampilkan musik metal yang keras dan agresif, Hammersonic Festival juga menawarkan berbagai aktivitas yang menarik bagi para penggemar musik metal. Di festival ini, pengunjung dapat menemukan booth merchandise, makanan dan minuman, serta aktivitas seperti Wall of Death dan Circle Pit.

Festival ini juga dianggap sebagai acara yang penting dalam kalender musik Indonesia, karena memberikan pengaruh positif pada industri musik dan membantu mempromosikan musik metal Indonesia ke seluruh dunia. Selain itu, Hammersonic Festival juga menjadi sarana untuk mempererat persaudaraan antara penggemar musik metal di Indonesia dan negara-negara lain.

Namun, seperti halnya festival musik lainnya, Hammersonic Festival juga pernah mengalami beberapa kendala dan kontroversi. Beberapa masalah yang pernah terjadi di festival ini adalah keamanan dan kenyamanan para pengunjung yang kurang terjaga dengan baik, serta masalah teknis dalam penyelenggaraan acara.

Meskipun begitu, Hammersonic Festival tetap dianggap sebagai festival musik metal terbesar dan terbaik di Indonesia. Dengan menyajikan musik metal, Hammersonic Festival mampu tampil dan eksis sebagai festival musik cadas terbesar di Asia Tenggara.

RENO EZA MAHENDRA

Pilihan Editor: Sejarah Kelahiran Konser Metal Hammersonic

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.