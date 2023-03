4 Fakta The Glory 2 yang Tanyang 10 Maret 2023

TEMPO.CO, Jakarta - The Glory season 1 sudah ditayangkan sebanyak 8 episode pada akhir Desember 2022 lalu. Dan akan ditayang kembali pada 10 Maret 2023. Saluran penyedia layanan Streaming Netflix baru merilis video trailer The Glory 2. Dalam cuplikan tersebut terlihat Yeon Jin (Lim Ji Yeon) tanpa malu-malu berkata, “Aku tak berbuat salah, Dong Eun” yang semakin memantik amarah Dong Eun.

Setelah penantian lama, tentunya membuat rasa penasaran penonton semakin tinggi. "Selamat datang di nerakaku," tulisan dalam video teaser. Sebelum menonton drama Korea yang mengangkat tema kekerasan di sekolah, perundungan dan balas dendam itu. Berikut fakta dan spoiler-nya dirangkum dari kpoppost.com.

1. Kisah nyata dibalik adegan penindasan sekolah

Drama yang sebelumnya dirilis pada 30 Desember 2022 ini telah menghancurkan hati penontonnya dengan adegan intimidasi sekolah yang mengerikan. Adegan yang begitu kejam tersebut benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Kejadian itu terjadi pada tahun 2006 di Sekolah Menengah Putri Cheongju,

Seorang siswi bernama Kim biasa melecehkan temannya, Jeong. Kim selalu melecehkan Joeng menggunakan tongkat baseball, kaki dan tangan. Ia sempat membakar lengan Joeng dengan alat catokan rambut serta mencakar dada Jeong dengan jepit rambut. Kasus kekerasan curling iron school Kim membuat pengadilan Distrik Cheongju memberikan perintah menangkap Kim.

2. Song Hye Kyo mendapat ujaran kebencian dan body Shaming

Kejadian ini bermula saat Moon Dong Eun mengungkapkan semua lukanya kepada Joo Yoe Jung. Pada adegan tersebut ia mengatakan kelemahannya untuk mencegah Yoe Jung membantunya. Moon Dong Eun memperlihatkan bekas luka yang mengerikan dan membuat Yoe Jung ingin membantunya. Namun adegan yang menyentuh hati tersebut tidak mendapatkan kesan yang baik. Beberapa penonton hanya fokus melihat tubuh Song Hye Kyo. Netizen justru memposting komentar negatif tentang tubuh Song Hye Kyo. Menurut laporan media K14, komentar tersebut mengatakan dia terlihat "datar", "pendek" dan seperti "siswa sekolah dasar".

Fans The Glory langsung membela Song Hye Kyo, mereka mengatakan penampilan Song hye Kyo dengan sempurna menunjukkan keadaan fisik Moon Dong Eun saat itu. mereka menyebut Song Hye Kyo berhasil tampil all out dan menciptakan visual yang sempurna untuk pemeran Moon Dong Eun.

3. Siapa pembunuh Son Myeong Oh?

Son Myeong Oh menjadi salah satu penyebab Moon Dong Eun balas dalam. Pria itu menggunakan informasi dari Moon Dong Eun untuk memeras orang orang yang mengabaikannya. Sayangnya, pria tersebut dibunuh seseorang sebelum melarikan diri ke Vladivostok dengan uang hasil pemerasannya.

Pembunuh Son Myeong Oh masih menjadi misteri. Namun, sempat diketahui orang yang membunuh pria itu adalah seorang wanita yang menggunakan sepatu hak tinggi berwarna hijau.

4. Identitas Park Yeon Jin dan anak rahasia

Kemungkinan yang akan terungkap di The Glory season 2 adalah Park Yeon Jin yang mempunyai seorang anak. Pada 5 Januari lalu, media Korea mengungkapkan karakter Lim Ji Yeon atau Park Yeon Jin, telah melahirkan seorang anak perempuan. Anak ini lahir dari perselingkuhan rahasianya dengan Jeon Jae Joon (Park Sung hoon) sebelum menikah dengan suaminya. Selain itu, Park Yeon Jin lahir dari perselingkuhan rahasia. Dia adalah putri dari Shin Young Joon dan ibu Yeon Jin.

KHUMAR MAHENDRA

