Creed III Lampaui Ant-Man and The Wasp: Quantumania di Box Office

TEMPO.CO, Jakarta - Creed III berhasil memuncaki box office sekaligus menggeser Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Mengutip Variety, film produksi Warner Bros ini berhasil debut dengan pendapatan sebanyak 58,7 milliar dolar AS. Pencapaian tersebut mampu menundukkan Ant-Man 3 yang pada pekan lalu masih menduduki posisi pertama.

Creed III merupakan film yang mengikuti karier dan kehidupan keluarga atlet boxing dunia, Adonis Creed. Film ini menceritakan tentang pertandingan tinju dua sahabat kecil, Creed dan Demian. Creed III menampilkan sejumlah artis ternama Hollywood, seperti Michael B. Jordan, Jonathan Majors, Florian Munteanu, dan lain sebagainya.

Sementara itu, dilansir menurut Screen Daily, film ini memulai debut internasional dengan 41,8 juta dolar AS dan menjadikan penghitungan global senilai 100,4 juta dolar AS.

Creed III Dapat Nilai Tinggi di CinemaScore

Dikutip dari Variety, film yang disutradarai oleh Michael B. Jordan mendapatkan dukungan lewat penilaian audiens. Film tersebut mendapatkan nilai A- di CinemaScore dengan komposisi penonton 63 persen laki-laki. Selain itu, 55 persen dari penonton yang memberikan penilaian berasal dari kelompok umur 18 hingga 34 tahun.

"Michael melakukan pekerjaan baik dengan meluncurkan film ini dan sekaligus memberikan bukti lbih lanjut bahwa box office kembali dan siap mendukung daftar kuat dan beragam tahun ini," ujar CEO IMAX, RIch Gelfond, dikutip dari Variety.

Poster film Creed III. Foto : Cinema 21

Creed III Kalahkan Film Box Office Lain

Merujuk pada Media Week, film Ant-Man and The Wasp: Quantumania turun ke posisi kedua setelah selama tiga minggu merajai box office. Film ini merupakan karya terbaru Marvel Cinematic Universe dan menampilkan sejumlah bintang Hollywood, yaitu Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Majors, dan Kathryn Newton.

Kemudian, Cocaine Bear menduduki posisi ketiga pada minggu kedua penayangan dengan pendapatan 956 ribu dollar. Film ini diproduksi oleh Elizabeth Banks dan ditulis oleh Jimmy Warden.

Selanjutnya, peringkat keempat ditempati oleh Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Swordsmith Village dengan pendapatan 738 ribu dollar. Film ini dikabarkan akan menampilkan pertarungan besar antara Tanjiro, Sound Hashira, dan tokoh lainya.

Pada peringkat kelima film Avatar: The Way of Water mendapatkan pendapatan 403 ribu dollar. Film ini sudah melakukan penayangan selama 12 minggu dan berhasil mendapatkan penghasilan total 92 juta dollar. Pencapaian ini berhasil menggantikan Avenger: Endgame sebagai film dengan pendapatan terbanyak keempat di Australia.

GABRIELLA AMANDA | VARIETY | CINEMASCORE | SCREEN DAILY

