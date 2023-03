Sinopsis Film Suzume No Tojimari yang Bakal Tayang 8 Maret 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Film anime karya maestro Makoto Shinkai selalu mencuri perhatian. Film karya Makoto Shinkai dikenal memiliki cerita dan visual yang menakjubkan. Setelah sukses dengan beberapa judul seperti Kimi No Nawa (2016) dan Tenki No Ko (2019), Makoto Shinkai kembali membuat film anime berjudul Suzume No Tojimari.

Anime Suzume No Tojimari pertama kali rilis dan tayang di bioskop Jepang pada 11 November 2022. Namun, kini pecinta film anime di Indonesia patut tersenyum bahagia. Film ini segera tayang di bioskop Indonesia pada 8 Maret 2023, seperti CGV, Cinepolis dan FLix Cinema. Meski begitu, belum diketahui pasti bioskop mana saja yang akan menayangkan anime ini.

Kabar ini dikutip dari akun Instagram CBI Pictures @cbipictures yang menjadi salah satu distributor film untuk wilayah Indonesia. Suzume no Tojimari menjadi salah satu film Garapan Makoto Shinkai yang paling dinantikan di tahun ini. Suzume no Tojimari merupakan film petualangan fantasi yang diproduksi oleh CoMix Wave Films dan didistribusikan Toho.

Film Suzume no Tojimari menceritakan tentang gadis SMA dan pemuda misterius yang mencoba mencegah terjadinya rentetan bencana di penjuru Jepang. Film yang telah digarap sejak 2020 ini berhasil mendapatkan pendapatan kotor tertinggi keempat selama periode 2022.

Kabar Suzume No Tojimari akan tayang besok lusa ini menjadi perbincangan hangat para penggemar anime Tanah Air. Lantas seperti apa sinopsis dan jadwal tayang film anime yang satu ini? Simak informasinya berikut ini.

Sinopsis Film Suzume no Tojimari

Di sebuah kota yang tenang di daerah Kyushu, hiduplah seorang gadis berumur 17 tahun bernama Suzume. Ia bertemu seorang pemuda yang sedang mencari pintu. Ia kemudian mengikuti pemuda tersebut.

Ternyata Suzume malah menemukan sebuah pintu di reruntuhan pegunungan yang seakan-akan menjadi satu-satunya benda yang tersisa. Suzume kemudian meraih pintu tersebut, namun secara tiba-tiba ia tertarik ke dalam pintu.

Tak berselang lama, pintu-pintu yang menarik Suzume secara perlahan mulai terbuka satu per satu dan silih berganti di berbagai penjuru Jepang. Pintu yang terbuka kemudian akan mendatangkan bencana dari sisi lainnya, sehingga untuk mencegah bencana di seluruh penjuru Jepang, pintu tersebut harus ditutup. Pintu misterius inilah yang menjadi awal dari permulaan Suzume no Tojimari.

