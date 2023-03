5 Fakta Menarik tentang NCT Dream

TEMPO.CO, Jakarta - NCT Dream konser The Dream Show 2: In A Dream, di Indonesia Convention Exhibition atau ICE BSD, Tangerang pada 4 Maret hingga 6 Maret 2023. NCT Dream datang dengan formasi lengkap, yaitu Mark, Jeno, Jaemin, Haechan, Renjun, Chenle, dan Jisung.

Mengutip Fandom, NCT Dream memulai debut resmi pada 25 Agustus 2016. Itu setelah merilis single Chewing Gum. Grup ini memiliki konsep yang ceria dan enerjik. Lagu mereka banyak bercerita tentang masa remaja, persahabatan, dan cinta.

Fakta unik tentang NCT Dream

Baca Juga: 4 Hal Menarik tentang Jaemin NCT Dream

X

1. Mulanya subunit

Mengutip KProfiles, NCT Dream mulanya dibuat sebagai subunit yang terdiri atas anggota di bawah usia 20 tahun. Pada 2020, SM Entertainment mengumumkan, anggota tetap akan terus berubah sesuai dengan usia maksimal 23 tahun.

Chenle anggota termuda di NCT Dream, lahir pada 22 November 2001. Mark anggota tertua, lahir pada 2 Agustus 1999.

2. Dear Dream

NCT Dream merilis lagu Dear Dream pada 2017. Lagu itu ditulis dan diproduksi oleh Mark, Jeno, dan Renjun. Lagu pertama yang ditulis dan diproduksi oleh anggota NCT Dream.

3. Penghargaan

NCT Dream telah memenangi beberapa penghargaan musik, termasuk Best New Male Artist di Mnet Asian Music Awards 2016 dan Rookie of the Year di Seoul Music Awards 2017. Pada 2020, NCT Dream merilis album studio pertama, Reload.

4. Aggota NCT Dream

Jaemin sebagai lead dancer dan lead vocalist dari NCT Dream. Ia juga terkenal sebagai penari yang berbakat. Mark anggota yang pernah keluar dari NCT Dream pada 2018, karena usianya sudah melebihi batas maksimal untuk bergabung di grup,. Pada 14 April 2020, diumumkan Mark dibawa kembali setelah perilisan Reload.

5. Bagian dari SM Rookies

Mengutip KPopping, semua anggota NCT, kecuali Renjun dan Chenle sebelumnya bagian dari SM Rookies, grup pradebut dari trainee SM Entertainment. Renjun satu-satunya anggota NCT Dream yang bukan warga negara Korea Selatan. Ia dari Cina. Sedangkan Haechan, dia merupakan anggota NCT 127, subunit lain dari NCT. Dia satu-satunya anggota yang aktif di dua subunit sekaligus.

Pilihan Editor: Mula NCT Dream Terbentuk, Bagaimana Inisiatif Awal SM Entertainment?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.