Selain Lee Do Hyun dan Ra Mi Ran, The Good Bad Mother Dibintangi Banyak Aktor Ternama

TEMPO.CO, Jakarta - The Good Bad Mother merupakan drama Korea terbaru yang akan mempertemukan Ra Mi Ran dan Lee Do Hyun sebagai ibu dan anak. Drama dengan genre komedi ini mengikuti kisah seorang perempuan yang harus kembali ke tugas keibuannya setelah putranya yang sudah dewasa tiba-tiba menjadi seperti anak kecil lagi.

Pada Januari lalu, telah diumumkan bahwa Ra Mi Ran akan memainkan peran sebagai “ibu yang buruk” bernama Young Soon. Sementara, Lee Do Hyun berperan sebagai putra Young Soon yang bernama Kang Ho. Aktris, Ahn Eun Jin juga akan membintangi drama sebagai Lee Mi Joo, teman lama Kang Ho dan satu-satunya sistem pendukung, yang pindah kembali ke kampung halamannya karena kesulitan keuangan.

“Ini adalah healing comedy yang menyegarkan dan hangat yang akan menghadirkan kesenangan baru yang belum pernah terlihat sampai sekarang. Anda dapat menantikan penampilan penuh semangat dan sinergi para aktor yang akan menggandakan tawa Anda," kata tim produksi The Good Bad Mother, dikutip dari Soompi, Senin, 6 Maret 2023.



Pemeran Baru dan Karakternya di The Good Bad Mother



The Good Bad Mother baru-baru ini mengungkapkan sejumlah pemeran baru yang akan membawa pesona unik mereka ke drama komedi healing ini. Yoo In Soo akan berperan sebagai pembuat onar desa Bang Sam Shik, orang yang berhati murni dan memancarkan energi yang sangat menyegarkan sehingga orang tua dan tetangga yang melihat tidak bisa tidak mendecakkan lidah mereka untuk tidak setuju.

Jung Woong In akan memerankan karakter Oh Tae Soo, seorang jaksa yang menjadi anggota majelis yang sangat berdedikasi pada pekerjaannya dalam menghadapi pemilu yang akan datang. Sementara itu, Choi Moo Sung akan berperan sebagai Song Woo Byuk, ketua Grup Woo Byuk yang memanfaatkan Choi Kang Ho agar bisa terhubung dengan Oh Tae Soo.

Selain itu, ada penduduk desa lainnya yang membawa banyak kepribadian dan warna berbeda ke dalam drama ini. Seo Yi Sook berperan sebagai Nyonya Park, ibu dari Bang Sam Sik dan pemilik pabrik desa. Kim Won Hae akan berperan sebagai pemimpin desa tua, meminjamkan bakat komedinya ke drama saat karakternya mengambil semua tanggung jawab desa.

Jang Won Young akan berperan sebagai suami Nyonya Park, sedangkan Kang Mal Geum akan berperan sebagai Nyonya Jeong, seorang perempuan yang telah mengorbankan segalanya untuk suami dan putrinya, Lee Mi Joo. Selain itu, Baek Hyun Jin akan berperan sebagai komposer eksentrik yang bermimpi membangun gedung konser besar di desa Jowoori.

Hong Bi Ra akan berperan sebagai putri tunggal Oh Tae Soo, Oh Ha Young. Ki So You dan Park Da On akan memerankan si kembar Ye Jin dan Seo Jin, yang menjadi teman Choi Kang Ho setelah ia kembali menjadi seorang anak.



Jadwal Tayang The Good Bad Mother



The Good Bad Mother dijadwalkan tayang di JTBC pada 26 April 2023 pukul 22.30 waktu Korea. Drama dengan total 14 episode ini juga akan tayang di Netflix.

SOOMPI | XPORTS NEWS

