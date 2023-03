Daftar Serial dan Film Terbaru di Prime Video Tayang Mulai Maret 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Deretan serial dan film terbaru, termasuk acara TV unscripted, adaptasi buku, komedi dan fantasi, akan tayang eksklusif di Prime Video pada Maret 2023. Film Indonesia yang dibintangi Enzy Storia dan Gandhi Fernando berjudul Zodiac: Apa Bintangmu? menjadi salah satu tayangan bulan ini di Prime Video.



Serial dan Film Terbaru di Prime Video



1. Jinny’s Kitchen



Park Seo Joon, V BTS, dan Lee Seo Jin dalam Jinny’s Kitchen. Dok. Prime Video

Jinny’s Kitchen merupakan program unscripted pertama di Prime Video yang menceritakan pengalaman Jung Yu Mi, Park Seo Jun, Choi Woo Shik, Lee Seo Jin, dan V BTS saat membuka dan menjalankan restoran street food Korea di Bacalar, Meksiko. Episode baru Jinny’s Kitchen tayang setiap hari Jumat hanya di Prime Video.



2. Daisy Jones and The Six



Riley Keough sebagai Daisy. Dok. Prime Video

Daisy Jones and The Six merupakan serial Amazon Original terbaru yang diadaptasi dari buku New York Times Best Seller berjudul sama karya penulis Taylor Jenkins Reid. Dibintangi oleh Riley Keough, Sam Claflin, Suki Waterhouse, Sebastian Chacon, dan Camila Morrone, serial ini mengisahkan kebangkitan karir band rock fiksi di era 1970-an hingga menjadi salah satu band paling legendaris di dunia. Namun, tak ada yang benar-benar mulus dalam perjalanan. Di puncak kesuksesan, band ini mengalami perpecahan.

Meski band yang diceritakan dalam Daisy Jones and The Six adalah fiksi, penulis Taylor Jenkins Reid terinspirasi oleh band rock era 70-an peraih Grammy Awards, Fleetwood Mac, ketika menulis buku tersebut. Serial ini tayang pada 3 Maret 2023.



3. Zodiac: Apa Bintangmu?



Film Zodiac: Apa Bintangmu? yang dibintangi oleh Enzy Storia dan andhi Fernando. Dok. Prime Video

Film bergenre drama komedi yang diangkat dari novel berjudul sama ini, mengisahkan tentang kisah Ariel (Enzy Storia) seorang pemilik toko kaos kaki yang terancam bangkrut. Dia kemudian bertemu dengan Agi (Gandhi Fernando), seorang pria tampan yang menyukai astrologi dan mencari belahan jiwanya. Untuk membuktikan kepada Agi bahwa astrologi tidak ada hubungannya dengan perjodohan, Ariel mulai berkencan dengan 12 pria yang lahir di masing-masing zodiak.

Film yang disutradarai oleh Dinna Jasanti ini turut dibintangi oleh sederet bintang muda lainnya, seperti Karina Nadila, Junior Liem, J. Ryan Karsten, Derby Romero, Ganindra Bimo, Dwi Andhika, Febrian, Kevin Andrean, Fero Walandouw, Frans Nickolas, Rangga Moela, Reza Rostapop, dan Kevin Leonardo. Film ini tayang mulai 9 Maret 2023.



4. Perfect Addiction



Perfect Addiction. Dok. Prime Video

Pelatih MMA Sienna Lane (Kiana Madeira) mengira dia akhirnya telah mendapatkan segalanya dalam hidupnya: Apartemen yang bagus, pekerjaan impiannya, dan Jax (Matthew Noszka), cinta dalam hidupnya. Jax dan Sienna tampaknya menjadi pasangan yang tak terkalahkan, dan terus meraih kesuksesan, hingga Sienna melatih Jax untuk menjadi juara MMA underground terhebat. Semuanya terasa sempurna. sampai ketika dia menangkap Jax berselingkuh dengan adik perempuannya.

Menghadapi pengkhianatan terbesar dari orang-orang terdekatnya, Sienna bersiap untuk balas dendam, dan berniat memukul Jax di tempat yang paling menyakitkan—di atas ring. Kesempatan sempurna muncul dengan sendirinya lewat seorang underdog Kayden Williams (Ross Butler). Kayden seorang pemurung, pendendam, dan tidak disiplin, tetapi tidak diragukan lagi dia adalah petarung yang hebat. Kayden dan Sienna segera menyadari bahwa, untuk mencapai tujuan mereka, mereka harus bekerja sama untuk menjatuhkan Jax di atas ring. Namun saat Sienna dan Kayden semakin dekat di luar ring, jalan menuju gelar juara menjadi sedikit lebih rumit.



5. The Power



Ria Zmitrowicz sebagai Roxy Monke dalam serial The Power. Dok. Prime Video

Serial Amazon Original ini akan rilis eksklusif pada 31 Maret. Menghadirkan Toni Collette,Auli’i Cr avalho, Halle Bush, John Leguizamo, Toheeb Jimoh, dan masih banyak lagi. The Power adaptasi dari novel New York Times Best Seller berjudul sama karya Naomi Alderman. Sang novelis pun turut serta menulis naskah untuk serial ini.

The Power mengajak penonton untuk mengikuti fenomena ketika tiba-tiba gadis-gadis remaja secara misterius memiliki kekuatan listrik di tubuhnya. Mereka bisa dengan sesuka hati menyetrum orang lain. The Power menjadi salah satu tayangan Prime Video yang istimewa karena semua penulis naskahnya adalah perempuan. Selain Naomi Alderman, tiga penulis naskah perempuan lainnya adalah Sarah Quintrell, Claire Wilson, Brennan Elizabeth Peters, Stacy Osei-Kuffour, dan Raelle Tucker.

