5 Fakta Comeback Onew SHINee, Akan Gelar Konser Sebelum Comeback

TEMPO.CO, Jakarta -- Onew SHINee dikabarkan segera comeback solo pada hari ini, Senin, 6 Maret 2023. Hal ini menjadi kabar baik untuk industri musik Korea Selatan, khususnya Shawol, julukan para penggemar SHINee.

Pada comeback kali ini, Onew SHINee direncanakan akan merilis full album pertamanya yang bertajuk Circle. Ini juga merupakan comeback perdana Onew SHINee dengan rilisan album sejak debutnya sebagai penyanyi solo pada 2018 lalu.

Baca Juga: 5 Fakta Menarik tentang NCT Dream

Melalui media sosial resmi SHINee, Onew telah membagikan beberapa informasi mengenai comeback. Berikut rangkuman informasi mengenai fakta comeback anak didik SM Entertainment itu.

1. Kabar Comeback Diumumkan saat Hari Valentine

X

Kabar comeback Onew SHINee pertama kali diumumkan oleh SM Entertainment pada 14 Februari 2023 lalu. Saat itu, melalui akun media sosial resmi SHINee, Onew mengabarkan akan comeback solo dengan merilis full album perdananya pada 6 Maret 2023 pukul 6 KST.

Pengumuman ini juga diiringi dengan kabar konser solo pertama Onew SHINee yang bertajuk ONEW 1st CONCERT’O–NEW–NOTE. Konser digelar pada 3-5 Maret 2023 di Olympic Hall, Olympic Park, Seoul.

Baca Juga: 4 Hal Menarik tentang Jaemin NCT Dream

Di sisi lain, konser perdana Onew SHINee ini juga memiliki konsep Parfum. Maksudnya, penggemar dapat menikmati musik dan penampilan terbaru dari leader SHINee tersebut. Onew pun membuat penampilan spesial yang dipersembahkan khusus untuk penggemarnya.

Pada hari terakhir, konser disiarkan langsung melalui platform streaming global, Naver’s Beyond Live. Penggemar seluruh dunia yang tidak dapat hadir ke Korea bisa menonton penampilan Onew melalui situs resmi tersebut.

2. Bawakan Lagu Comeback Pertama Kali di Konser

Onew SHINee menggelar konser perdana pada 3-5 Maret 2023. Sedangkan, comeback solo perdananya baru akan dilakukan pada 6 Maret 2023. Dengan demikian, konser tersebut digelar sebelum comeback resmi Onew SHINee. Oleh karena itu, lagu comeback Onew SHINee pun dibawakan untuk pertama kalinya pada konser tersebut.

Sambutan Shawol, nama fandom SHINee sangat antusias. Mereka memuji penampilan Onew. "Hari pertama sukses. Kamu sangat percaya diri, lucu, dan mengagumkan. Suaramu sangat solid dan gerakan tariannya menakjubkan. Good job Jinki!!" tulis salah seorang penggemarnya saat Onew membuat unggahan foto sedang membuat tumpukan buku pada Sabtu, 4 Maret 2023.

3. Detail Lagu B-Side

Menjelang perilisan album pertamanya, Onew SHINee membagikan sejumlah detail untuk lagu b-side yang ada di album terbarunya. Album Onew ini berisikan 10 lagu dengan lagu utama berjudul O (Circle). Sedangkan untuk beberapa lagu b-sidenya adalah No Parachute, Walk With You, dan Always.

Lagu No Parachute memiliki genre indie pop dengan ritme musik yang kuat dan iringan dari synth old school. Sedangkan, Walk With You menjadi lagu pop bertempo sedang dengan progresi akord yang manis. Sementara itu, lagu Always menjadi lagu ballad yang emosional dan memiliki makna dalam. Lagu ini menceritakan keinginan seseorang untuk bersama orang yang dicintainya.

4. Kolaborasi dengan Musisi Ternama

Pada full album pertamanya ini, Onew SHINee berkolaborasi dengan musisi ternama Korea Selatan, yaitu rapper GIRIBOY dan Sam Kim yang merupakan penyanyi serta penulis lagu. Rapper GIRIBOY akan berkolaborasi dalam lagu b-side yang berjudul Caramel. Sementara, Sam Kim berpartisipasi sebagai komposer dan arranger pada lagu b-side lainnya, Rain On Me.

5. Terdapat Empat Konsep Berbeda

Fakta comeback Onew SHINee yang terakhir adalah adanya empat konsep album yang berbeda. Keempat konsep ini terlihat dari mood sampler dan teaser image yang dibagikan SM Entertainment selaku agensi pada media sosial resmi SHINee.

Selain itu, album fisik Onew SHINee pun terdiri dari empat versi dengan konsep yang berbeda pula. Untuk versi album yang akan dirilis, ada versi Photobook, Digipack, QR, dan SMini. Itulah rangkuman informasi mengenai fakta comeback Onew SHINee. Semoga bermanfaat.

RADEN PUTRI

Pilihan Editor: Berulang Tahun Hari ini: Berikut Sepak Terjang Onew, Leader di SHINee

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.