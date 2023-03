BTS Pecahkan Rekor Dunia Guinness di Nickelodeon Kids Choice Awards 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-pop, BTS kembali mencatat sejarah di Nickelodeon Kids Choice Awards. Grup beranggotakan 7 laki-laki tersebut berhasil memenangkan penghargaan sebagai Grup Musik Favorit di Nickelodeon Kids Choice Awards 2023.

Penghargaan yang diumumkan pada Sabtu, 4 Maret 2023 di Los Angeles, menandai tahun keempat berturut-turut BTS memenangkan Grup Musik Favorit. Ini juga merupakan piala ke-7 bagi BTS secara keseluruhan dari Nickelodeon Kids Choice Awards. BTS memperpanjang Rekor Dunia Guinness atau Guinness World Records mereka sendiri untuk Nickelodeon Kids Choice Awards terbanyak yang dimenangkan oleh sebuah grup musik.

BTS Kalahkan BLACKPINK, Imagine Dragons, hingga OneRepublic

Nickelodeon mengumumkan daftar nominasi Nickelodeon Kids Choice Awards 2023 di situs web resmi mereka pada 31 Januari lalu. Dua grup idola K-pop, BTS dan BLACKPINK masuk dalam kategori Grup Musik Favorit. Keduanya disandingkan dengan deretan grup ternama lainnya, yaitu 5 Seconds of Summer, Black Eyed Peas, Imagine Dragons, OneRepublic, Panic! At The Disco, dan Paramore.

Kemenangan BTS di Nickelodeon Kids Choice Awards 2022

Tahun lalu, BTS memenangkan kategori Grup Musik Favorit di Nickelodeon Kids Choice Awards 2022 yang digelar pada 9 April waktu setempat. “BTS memenangkan penghargaan 'Grup Musik Favorit' untuk tahun ketiga berturut-turut. Mereka sekarang ditambahkan ke dalam daftar pemenang tiga kali untuk penghargaan ini, termasuk Black Eyed Peas, One Direction dan Fifth Harmony," tulis Billboard saat itu.

Pada 2021, BTS mendapatkan gelar tersebut dengan menyamai Fifth Harmony di mana masing-masing lima kemenangan, tetapiBTS akhirnya telah memecahkannya dengan memenangkan penghargaan keenam, tahun lalu.

Meskipun BTS tidak menghadiri upacara tersebut secara langsung tahun lalu, mereka menerima penghargaan tersebut melalui pidato yang direkam sebelumnya dalam bahasa Inggris. “Terima kasih, KCA (Kids Choice Awards) dan ARMY (fandom BTS), untuk penghargaan Grup Musik Favorit. Kami merasa terhormat dan sangat bersyukur menerima penghargaan ini," kata RM BTS. “Penghargaan ini untukmu, ARMY. Kami tersentuh oleh cinta dan keceriaan kalian," kata Jimin.

