J-Hope BTS akan Menjalani Wajib Militer, Simak Profilnya

TEMPO.CO, Jakarta - Big Hit Music mengonfirmasi, J-Hope sudah mencabut permohonan penundaan jadwal keberangkatan wajib militer atau wamil. "Kami hendak menginformasikan kepada para penggemar bahwa J-Hope telah mempersiapkan proses wajib militer dengan membatalkan penundaan wamil," penjelasan dari agensi lewat aplikasi Weverse, belum lama ini.

Tapi sebelum masuk wajib militer, J-Hope merilis single berjudul On The Street. Syuting video musik itu dilakukan di New York, di seputar jembatan dan Stasiun Brooklyn. Cuplikan video musik itu sudah diunggah J-Hope dan J-Cole di akun Instagram keduanya.

Pada 3 Maret 2023 lalu, J-Hope menggandeng J Cole untuk perilisan lagu terbarunya, On The Street. Lagu itu sebagai hadiah bagi para penggemar J-Hope sebelum menjalani wajib militer Melalui On The Street, J-Hope membagikan perjalanan hidupnya yang diawali sebagai penari jalanan hingga tergabung dalam BTS.

Mengutip IMDb, sejumlah kompetisi di bidang menari tersebut pernah diraih. Pada 2009, J-Hope memenangi ajang menari Popularity Award yang diselenggarakan oleh JYP Entertaiment

Setelah itu, J-Hope tampil di beberapa kesempatan. Idola K-pop kelahiran 18 Februari 1994 itu pernah tampil di Jo Kwon, I'm Da One pada 2012.

J-Hope anggota ketiga yang bergabung dengan grup BTS, setelah RM dan Suga. J-Hope memulai debutnya dengan BTS pada 13 Juni 2013. Seiring waktu, kariernya semakin melesat di nasional maupun internasional bersama BTS.

J-Hope mencoba bernyanyi solo pada 2 Maret 2018. Ia merilis mixtape solo pertamanya, Hope World. Kegiatan solo milik J-Hope mendapat respons positif berada di nomor 35 chart Album Kanada dan nomor 19 di Top Rap Albums AS.

Pada 27 September 2019, J-Hope menulis lagu dan menggarap video musik Chicken Noodle Soup yang menampilkan Becky G. J-Hope melakukan debut solo resminya dengan album studio pertama dia, Jack In The Box pada 15 Juli 2022.

