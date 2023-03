Sinopsis Star Wars: The Mandalorian Season 3, Kelanjutan Sekaligus Klimaks

TEMPO.CO, Jakarta - Star Wars: The Mandalorian Season 3 telah tayang eksklusif di Disney+ Hotstar sejak 1 Maret 2023. Di akhir musim kedua serial live-action original Lucasfilm peraih penghargaan itu, Din Djarin melakukan pelanggaran serius terhadap budaya Mandalorian dengan melepas helm Mandalorian di hadapan Grogu. Pelanggaran Din Djarin inilah yang akan mengawali jalan cerita di musim ketiga kali ini.



Sinopsis Star Wars: The Mandalorian Season 3



Serial dengan 8 episode ini mengisahkan perjalanan Mandalorian yang terus menelusuri galaksi Star Wars. Din Djarin, yang sebelumnya merupakan pembunuh bayaran yang penyendiri, kini telah bersatu kembali dengan Grogu. Sementara itu, New Republic berusaha menjauhkan galaksi dari masa lalunya yang kelam. Mandalorian akan bertemu dengan sekutu lamanya dan mendapatkan musuh baru, ketika ia dan Grogu melanjutkan perjalanan mereka bersama-sama. Perjalanan ini akan menunjukkan proses Mandalorian mengenal dirinya secara mendalam, serta hal apa saja yang mampu ia lakukan ketika menghadapi tantangan dan melindungi dirinya.

“Yang menarik dari musim ketiga ini adalah ceritanya merupakan kelanjutan sekaligus klimaks dari dua musim sebelumnya, pemikiran tentang The Mandalorian dan budayanya, serta makna dibalik semua hal tersebut bagi Din Djarin,” ungkap Rick Famuyiwa, salah satu sutradara Star Wars: The Mandalorian Season 3, dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Jumat, 3 Maret 2023.



Star Wars: The Mandalorian Season 3 Penuh Aksi dan Kejutan



Tidak kalah seru dengan musim sebelumnya, penggemar Star Wars: The Mandalorian dapat menyaksikan cerita petualangan yang penuh aksi, pertarungan besar, serta kejutan tak terduga di musim terbaru ini. Selain menyaksikan petualangan terbaru antara Din Djarin dan Grogu, penonton juga disajikan dengan beberapa aliansi yang akan mewarnai petualangan mereka, yakni Greef Karga, majikan dari Din Djarin yang serakah, serta The Armorer yang akan membantu Din Djarin dan Grogu menjalankan misinya. Tak hanya itu, Din Djarin dan Grogu juga akan menghadapi musuh lamanya kembali yaitu Moff Gideon.

Star Wars: The Mandalorian Season 3 dibintangi oleh Pedro Pascal sebagai Din Djarin atau The Mandalorian, Katee Sackhoff sebagai Bo-Katan Kryze, Carl Weathers sebagai Greef Karga, Amy Sedaris sebagai Peli Motto, Emily Swallow sebagai The Armorer, dan Giancarlo Esposito sebagai penjahat Moff Gideon. Disutradarai oleh Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Lee Isaac Chung, Carl Weathers, Peter Ramsey, dan Bryce Dallas Howard.

