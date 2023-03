Konser NCT Dream di Indonesia Paling Ditunggu, Jaemin: Hanya Ada Satu Alasan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota NCT Dream, Jaemin mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi negara yang paling ditunggunya untuk menggelar konser. Jaemin begitu terkesan dengan antusiasme NCTzen Indonesia yang menurutnya sangat lucu.

"Jadi sebetulnya semua konser world tour hari ini aku pasti antusias banget tentunya. Karena konser hari ini semuanya lengkap (anggotanya). Tapi ada satu alasan mengapa saya benar-benar menunggu konser di Indonesia karena antusias penggemar yang luar biasa dan (penggemar Indonesia) itu kiyowo (lucu) banget," kata Jaemin saat konferensi pers sebelum konser The Dream Show 2: In A Dream di Indonesia Convention Exhibition atau ICE BSD, Tangerang, Sabtu, 4 Maret 2023.

NCT Dream salut dengan NCTzen Indonesia yang hafal dengan lagu-lagu berbahasa Korea mereka dan selalu semangat bernyanyi bersama. "Selain itu, meskipun bahasanya berbeda, tapi (penggemar) ikut menyanyikan lagu kami jadi benar-benar ada memori yang disukai," kata Jaemin.

NCT Dream Belajar Bahasa Indonesia



NCT Dream yang sudah beberapa kali ke Indonesia juga ingin melakukan hal sebaliknya untuk membalas rasa cinta para penggemar. Grup idola K-pop yang terdiri dari 7 anggota tersebut sengaja berlatih beberapa kata Bahasa Indonesia yang akan mereka praktikkan di sela-sela konser, agar semakin terasa dengat dengan NCTzen Indonesia.

NCT Dream setelah konferensi pers The DREAM Show 2 : In A DREAM in JAKARTA, di Indonesia Convention Exhibition atau ICE BSD, Tangerang, Sabtu, 4 Maret 2023. TEMPO/Marvela

"Seperti biasa kami selalu berpikir keras untuk memberikan yang terbaik untuk fans Indonesia. Kami tidak sering datang ke Indonesia untuk berinteraksi dengan fans maka kami belajar beberapa Bahasa Indonesia supaya bisa langsung interaksi sama fans," kata Haechan.

Momen Terfavorit NCT Dream Selama Tur Konser Dunia



Saat ini, NCT Dream tengah fokus menjalani rangkaian tur konser dunia. Hal yang paling disukai oleh NCT Dream khususnya, Jisung, selama tur adalah bisa melihat NCTzen secara langsung. Ia mengaku senang jika bisa melihat ekspresi NCTzen dari jarak dekat.

"Memang sampai saat ini juga masih menjalankan world tour, tapi menurut saya yang paling favorit adalah saat melihat penggemar dalam jarak dekat. Kalo dari jauh di panggung, sulit melihat ekspresi dan perasaan yang dimiliki penggemar. Tapi kalau bisa liat muka fans senang, ini yang paling favorit," kata Jisung.

NCT Dream Tour "The Dream Show 2 : In a Dream" in Jakarta berlangsung selama tiga hari, mulai 4 hingga 6 Maret 2023 di ICE BSD, Tangerang. Dyandra Global Edutainment selaku promotor telah mengerahkan lebih dari 1.000 petugas keamaan, yang terdiri dari 750 personel polisi dan 350 petugas yang disiapkan penyelenggara, setiap harinya. Selain tenaga medis juga disiapkan lebih banyak dari konser NCT 127 sebelumnya pada November lalu.

