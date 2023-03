Dilarikan ke IGD karena Sesak Napas 1 Jam sebelum Konser, Chua Kotak Tetap Tampil Garang

TEMPO.CO, Jakarta - Kejadian menegangkan menimpa band Kotak saat hendak menggelar konser di Surabaya, Jumat, 3 Maret 2023. Chua Kotak, pembetot bass di grup itu dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan di Instalasi Gawat Darurat atau IGD, satu jam sebelum berangkat ke tempat konser. Perempuan bernama Swasti Sabdastantri itu mengalami sesak napas.

Meski Pingsan, Chua Kotak Tetap Tampil di Konser

Video menegangkan sekaligus mengharukan itu diunggah Tantri Syalindri Ichlasari atau Tantri Kotak, vokalis band itu, di halaman Instagramnya, usai konser. Ia mengunggah rekap adegan yang memperlihatkan saat Chua Kotak mendapatkan pertolongan, dipasang oksigen hingga konser. "Show must go on! She did it! Machu keren!" demikian kalimat yang tertulis di video, untuk memperlihatkan Chua tetap tampil garang, menyanyi dengan lantang sambil memainkan bassnya.

Pada keterangan unggahannya, Tantri menuliskan, ia dan Cella, gitaris Kotak terlihat turut menemani Chua mendapatkan pertolongan. "Panikkkkk banget rasanyaaaaaa!!!!" tulis Tantri menggambarkan ketegangan yang mereka rasakan.

Kata Tantri Kotak Kejadian Serupa Pernah Dialami

X

Tantri mengakui, kejadian ini bukan yang pertama dirasakan Kotak. Kejadian serupa pernah dialami saat konser berlangsung. "Pingsan di panggung bahkan kecelakaan di atas panggung juga pernah. Tapi kalau harus mengalami lagi kok rasanya enggak enak," tulisnya.

Menurut dia, hasrat untuk memuaskan penggemar dengan penampilan mereka yang garang tetap membara. Tapi di sisi lain, saat Chua mengalami sesak napas membuat mereka mempersiapkan skenario pengganti.

"Di atas panggung otak kebagi antara menghibur tapi takut tiba-tiba basis gue pingsan, udah wanti-wanti siapin bangku, sama terburuknya digantiin sebentar sama kru basis. Alhamdulillah MACHU hebaaaaatttt!!" tulisnya.

Bahkan, setelah kejadian di Surabaya, mereka sudah dijadwalkan tampil di Jakarta, nanti malam. "It's okay not to be okay karena kita MANUSIA BIASA! Peluuuukkkk," tulisnya menguatkan. Ya, tiga personel Kotak ini selalu menguatkan satu sama lain, seperti lirik lagu It's Okay Not To Be Okay milik Kotak yang menjadi latar unggahan video dan dinyanyikan Tantri dan Chua saat konser berlangsung, semalam. "Tenang, kamu tak sendirian..."

Cepat pulih MACHU!

Pilihan Editor: Chua Kotak Kibarkan Bendera di Sea World, Bertemu Hiu Besar

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.